Llegó la definición: Huracán recibirá a River en el Ducó con aforo reducido

En una reunión entre las autoridades y la dirigencia del Globo, esta propuesta conformó a todas las partes con respecto al duelo que se jugará este jueves cerca del gran derrumbe en Parque Patricios.

Llegó la definición: Huracán recibirá a River este jueves desde las 21.30 en el Ducó con aforo reducido. Tras varios días de negociaciones y muchas alternativas en la mesa, esta propuesta conformó a todas las partes con respecto al encuentro que se llevará a cabo cerca del gran derrumbe en Parque Patricios.

El Gobierno de la Ciudad le habilitó el Palacio a Huracán para jugar con hinchas pero le redujo el aforo: serán solamente 15.000 los fanáticos del local que podrán asistir al partido, lo que plantea un tercio de la capacidad total del estadio de Parque Patricios.

La decisión se tomó debido a la prevención que existe en la zona después del derrumbe en el complejo edilicio "Estación Buenos Aires". Claro, se aconsejó que no hubiera vibraciones ni movimientos cercanos que puedan afectar aún más las estructuras de las viviendas que fueron alcanzadas por esa fatalidad.

Finalmente, tras una convención de especialistas y la presión del club, se convino la alternativa de abrir el estadio pero con un tercio de la capacidad, que es el máximo que autorizó la Ciudad, que no quiere lógicamente correr ningún riesgo adicional por, al fin de cuentas, un partido de fútbol.

De esta manera, el estadio sólo tendrá habilitada la cabecera popular Guillermo Stábile y las plateas René Houseman y Herminio Masantonio, a la que el público arribará por ser la zona más alejada a la afectada por el derrumbe. Así se decidió que las únicas vías de ingreso serán las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield.

“Tuvimos una reunión muy productiva con el gobierno y los vecinos para poder arribar a esta solución. Nosotros propusimos no interceder en el operativo que se está haciendo en el barrio, cerrando todo el estadio que da del lado de la calle Luna de la popular local, que nadie ingrese por ahí y eso finalmente fue lo que se acordó”, aseguró Abel Poza, el presidente de Huracán al salir del cónclave. “Nos hubiese gustado jugar a cancha llena, pero tenemos que tener solidaridad con los vecinos que están pasando por un mal momento”, cerró.

