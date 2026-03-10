Llegó la definición: Huracán recibirá a River en el Ducó con aforo reducido

Finalmente, tras una convención de especialistas y la presión del club, se convino la alternativa de abrir el estadio pero con un tercio de la capacidad, que es el máximo que autorizó la Ciudad, que no quiere lógicamente correr ningún riesgo adicional por, al fin de cuentas, un partido de fútbol.

De esta manera, el estadio sólo tendrá habilitada la cabecera popular Guillermo Stábile y las plateas René Houseman y Herminio Masantonio, a la que el público arribará por ser la zona más alejada a la afectada por el derrumbe. Así se decidió que las únicas vías de ingreso serán las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield.

“Tuvimos una reunión muy productiva con el gobierno y los vecinos para poder arribar a esta solución. Nosotros propusimos no interceder en el operativo que se está haciendo en el barrio, cerrando todo el estadio que da del lado de la calle Luna de la popular local, que nadie ingrese por ahí y eso finalmente fue lo que se acordó”, aseguró Abel Poza, el presidente de Huracán al salir del cónclave. “Nos hubiese gustado jugar a cancha llena, pero tenemos que tener solidaridad con los vecinos que están pasando por un mal momento”, cerró.