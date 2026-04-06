El extremo Santiago Montiel, que viene de asistir a Ávalos en el clásico, tiene un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se perderá los próximos compromisos del equipo.
Independiente tendrá una baja sensible para enfrentar a Boca en La Bombonera: Santiago Montiel. El extremo derecho, que viene de asistir a Gabriel Ávalos en el clásico de Avellaneda siendo clave para la victoria 1 a 0 sobre Racing, vuelve a ser baja al confirmarse una nueva lesión por la que se perderá los próximos compromisos del equipo.
El futbolista se sometió a estudios después de sufrir una molestia en el clásico y los resultados reflejaron que se resintió de la lesión en la zona de los isquiotibiales de su pierna izquierda que sufrió durante el triunfo 2 a 0 a Lanús de local en febrero de este año.
Montiel se perderá como mínimo el clásico contra Boca del próximo sábado y el siguiente compromiso frente a Defensa y Justicia en el Libertadores de América, ambos duelos correspondientes a la fase previa del Torneo Apertura. Y se estima que podría llegar a volver para la visita a Riestra, que será la anteúltima jornada dado que la novena (suspendida por el paro de la AFA) será la última, en donde el Rojo visitará a San Lorenzo.
El futbolista tiene un largo historial de inconvenientes físicos: sufrió dos desgarros en 2024 y una pubalgia en 2025 sumado al problema de febrero de este año mencionado. Pese a los distintos problemas de esta índole, siempre que estuvo disponible rindió y por eso la gente tiene una imagen positiva sobre él.
De esta manera, Gustavo Quinteros tiene que definir su reemplazante para enfrentar a Boca y podría llevarlo a la decisión de cambiar de esquema de juego. De hecho, el entrenador paró una línea de cinco en el tramo final del clásico sacando al propio Montiel con molestia y metiendo al zaguero Juan Manuel Fedorco.
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