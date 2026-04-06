Independiente tendrá una baja sensible para enfrentar a Boca en La Bombonera

Montiel se perderá como mínimo el clásico contra Boca del próximo sábado y el siguiente compromiso frente a Defensa y Justicia en el Libertadores de América, ambos duelos correspondientes a la fase previa del Torneo Apertura. Y se estima que podría llegar a volver para la visita a Riestra, que será la anteúltima jornada dado que la novena (suspendida por el paro de la AFA) será la última, en donde el Rojo visitará a San Lorenzo.