Se confirmó el desgarro de Miguel Merentiel y no estará ante Riestra: ¿quién lo reemplazaría?

Los estudios realizados este lunes confirmaron el desgarro en el gemelo, una lesión que lo deja afuera del debut ante Deportivo Riestra. Si bien el parte médico oficial aún no fue difundido, en el club ya asumen que la Bestia no estará disponible y que su regreso dependerá de la evolución, con la posibilidad de perderse también los próximos compromisos.

Tras el partido, Claudio Úbeda se refirió a la situación del delantero y explicó. “Lógico que preocupa y nos ocupa. Miguel tenía una pequeña molestia de un golpe y en teoría fue ahí en donde sintió la molestia. Esperemos a que mañana le hagan estudios y que no sea nada grave. Es una posición en la que estamos recuperando centrodelanteros y necesitamos de todos”, señaló el entrenador post partido.

El panorama ofensivo de Boca se torna complejo de cara al estreno en La Bombonera, ya que Edinson Cavani continúa con una lumbalgia y Milton Giménez sigue afectado por una pubalgia, por lo que ninguna de las opciones naturales llega en plenitud al primer partido del torneo.

G-_IaIYW0AAu5nD Janson ingresó por Merentiel y cumplió con un buen rendimiento.

Ante ese escenario, Lucas Janson aparece como la alternativa para jugar de 9. El exVélez ingresó tras la lesión de Merentiel y dejó buenas sensaciones, con chances claras de cabeza y un rendimiento positivo en su regreso a las canchas luego de varios meses sin sumar minutos con la camiseta azul y oro.