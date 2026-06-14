Ecuador no aprovechó sus chances y cayó ante Costa de Marfil de manera agónica

Impulsado por el apoyo masivo de sus hinchas, el seleccionado ecuatoriano tomó la iniciativa desde el comienzo y generó las mejores situaciones del primer tiempo. Moisés Caicedo avisó con un remate desde afuera del área y luego John Yeboah se convirtió en el futbolista más desequilibrante del ataque. El extremo estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que pegó en el travesaño, mientras que Alan Minda también estrelló otro remate en el horizontal tras una gran asistencia de Pedro Vite.