Ecuador no aprovechó sus chances y cayó ante Costa de Marfil de manera agónica

La Tri fue superior durante gran parte del encuentro, generó las situaciones más claras y estrelló dos remates en el travesaño, pero se quedó sin nada en el debut mundialista.
Ecuador debutó con una derrota dolorosa en el Mundial 2026 al perder por 1-0 frente a Costa de Marfil en Philadelphia. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece mostró buenos pasajes de juego, especialmente durante la primera mitad, pero pagó caro su falta de eficacia en los metros finales. Cuando todo parecía encaminado a un empate, Amad Diallo apareció a los 90 minutos para darle la victoria al conjunto africano.
Impulsado por el apoyo masivo de sus hinchas, el seleccionado ecuatoriano tomó la iniciativa desde el comienzo y generó las mejores situaciones del primer tiempo. Moisés Caicedo avisó con un remate desde afuera del área y luego John Yeboah se convirtió en el futbolista más desequilibrante del ataque. El extremo estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que pegó en el travesaño, mientras que Alan Minda también estrelló otro remate en el horizontal tras una gran asistencia de Pedro Vite.
Con el correr de los minutos, Costa de Marfil logró equilibrar el desarrollo y empezó a encontrar espacios para lastimar. Bazoumana Touré obligó a una gran intervención de Hernán Galíndez y el conjunto africano comenzó a disputar el partido más lejos de su arco. Aun así, Ecuador mantuvo una imagen positiva durante gran parte de la etapa inicial, apoyado en la dinámica de sus volantes y en la intensidad para recuperar rápidamente la pelota.
El complemento presentó un escenario diferente, con Costa de Marfil adelantando sus líneas y atacando con mayor decisión, mientras que Ecuador perdió claridad y ya no pudo sostener el ritmo que había mostrado antes del descanso. Elye Wahi también impactó un remate en el travesaño y Seko Fofana exigió a Galíndez, en una muestra de que el seleccionado africano había encontrado herramientas para competir de igual a igual.
Cuando el empate parecía inamovible, en la última jugada del tiempo reglamentario, Singo desbordó por derecha, tiró el pase al medio y Diallo aprovechó para establecer el 1-0 definitivo. El resultado deja a los dirigidos por Beccacece obligados a sumar con urgencia, especialmente en su próximo compromiso ante Curazao, el próximo sábado desde las 21. Costa de Marfil, por su parte, enfrentará a Alemania, el mismo día, a las 17, en busca de volver a sorprender.
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