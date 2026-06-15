Insólito: la selección de Túnez despidió a su DT en pleno Mundial tras la dura derrota ante Suecia

Sabri Lamouchi2

El partido de anoche expuso una amplia superioridad en los suecos. La pelota no existió para Túnez, que apenas consiguió hacer un gol e ilusionarse con el empate gracias al descuento de Omar Rekik. La diferencia desde lo físico y táctico fue clara y, además de reflejarse en el manejo del balón, se plasmó inevitablemente en el marcador. La contundente goleada se construyó gracias a los tantos de Yasin Ayari, por duplicado, Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg.