Insólito: la selección de Túnez despidió a su DT en pleno Mundial tras la dura derrota ante Suecia

Sabri Lamouchi no estará más al frente del conjunto africano, luego de lo que fue el 5-1 ante los escandinavos en su estreno en la Copa del Mundo.
Recién arranca y el Mundial ya deja perlas y momentos insólitos. Hasta ahora, ocurrió uno de los hechos más polémicos e inusuales: la selección de Túnez despidió a su DT apenas pasada una sola fecha de la fase de grupos. Después de lo que fue la dura derrota por ¡5-1! ante Suecia, interrumpieron el contrato de Sabri Lamouchi.
Esta goleada en el estreno de su séptimo torneo de este calibre, dejó más que golpeado al conjunto africano. Si bien aún faltan dos fechas para completar el Grupo F, los rivales que le quedan son más que complicados: Japón y Países Bajos. Por eso, la federación tunecina decidió terminar con el ciclo del entrenador que no venía con un buen historial: de cinco partidos al frente del equipo, consiguió solo un triunfo, un empate y tres derrotas.
El partido de anoche expuso una amplia superioridad en los suecos. La pelota no existió para Túnez, que apenas consiguió hacer un gol e ilusionarse con el empate gracias al descuento de Omar Rekik. La diferencia desde lo físico y táctico fue clara y, además de reflejarse en el manejo del balón, se plasmó inevitablemente en el marcador. La contundente goleada se construyó gracias a los tantos de Yasin Ayari, por duplicado, Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg.
Suecia es el líder de la zona gracias al empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, siendo el único que pudo sumar de a tres en la primera fecha. Fue sólido, determinante y fulminador en la cancha, perfilándose como uno de los candidatos a clasificar a los 16avos del Mundial.
Por el lado negativo, Túnez quedó destrozada y se quedó sin su entrenador. Lamouchi se convirtió así en el primer entrenador en perder su cargo durante la Copa del Mundo 2026 y fue una decisión tomada casi sin meditarlo. En lo que será una reorganización imporovisada, se prepara para enfrentar a Japón con la obligación de sumar para seguir con chances de clasificación.
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