Boca acelera por Jhohan Romaña: cómo está la negociación con San Lorenzo

El Xeneize le hizo una oferta formal al Ciclón por el defensor colombiano por 3.200.000 de dólares. El club azulgrana aún no respondió a la propuesta.
Boca acelera por Jhohan Romaña con una oferta formal a San Lorenzo para quedarse con el futbolista, en la búsqueda de reforzar su defensa de cara al inicio del segundo ciclo de Vasco Arruabarrena y los playoffs de la Copa Sudamericana tras el término del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
La propuesta ronda los 3.200.000 de dólares en total que le dejaría 2.500.000 limpios al club azulgrana. La cifra está muy lejos de la cláusula de salida del jugador, fijada en 5 millones de dólares, que obligaría al Xeneize a desembolsar cerca de 6,5 millones si la ejecutara por los canales formales.
Boca sabe que la renovación de Romaña con San Lorenzo está fría y si no se da antes del 1° de julio podrá firmar en condición de agente libre con cualquier club de cara al 2027 después de cumplir los últimos seis meses de su vínculo con el Ciclón sin ningún compromiso hacia adelante.
Las posturas al interior de la nueva dirigencia de San Lorenzo están divididas. Hay dirigentes que rechazan de plano cualquier negociación con Boca, tanto por el costo político que implicaría como por los antecedentes de otros dirigentes que vendieron jugadores al eterno rival y sufrieron consecuencias y otros que lo ven como una buena oportunidad.
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