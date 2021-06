Chile empató con Uruguay y se afianza primero

El encuentro comenzó con un juego parejo, en los primeros minutos ambas selecciones consiguieron algunas aproximaciones pero no tomaron demasiado riesgo. Si bien Chile por momentos tuvo más la tenencia del balón, Uruguay fue quien encontró más espacios para generar incertidumbre en el área rival.

A los 26' el conjunto chileno consiguió ponerse en ventaja, Eduardo Vargas avanzó y mediante una gran definición festejó el 1-0. Los errores en la defensa le jugaron en contra a la Celeste y se vio complicado cuando el rival se acercaba al arco de Fernando Muslera.

Luego del gol, las llegadas fueron escasas por parte de los dos equipos. El seleccionado uruguayo no pudo recuperarse y la falta de precisión en los pases hizo que no pudieran encontrar el empate para irse al descanso con un mejor resultado, mientras que Chile se encargó de seguir con la mínima ventaja y lo logró.



En el segundo tiempo Uruguay arrastró los inconvenientes para avanzar y generar jugadas claras, fue así que en los primeros minutos no pudo jugar con profundidad para revertir el resultado parcial. La selección chilena continuó con la tenencia del balón pero sin poder hacer mucho más.



El equipo uruguayo pudo afianzarse un poco más en el campo de juego y a los 66 minutos consiguió el empate. Tras un tiro de esquina, el jugador chileno Arturo Vidal intentó despejar el balón para evitar el peligro pero no lo logró y en contra anotó el 1-1 para su rival.



Los cambios en el conjunto dirigido por Óscar Tabárez fueron acertados y ayudaron en el rendimiento del equipo. El empate ayudó a que el partido comience a verse más dinámico y las dos selecciones tuvieron oportunidades para romper con el 1-1.





En la próxima dentro del Grupo A, Uruguay se enfrentará con Bolivia y Chile se medirá ante Paraguay. Ambos partidos se llevarán a cabo el 24 de junio a las 18.00 y 21.00, respectivamente.