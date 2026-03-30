Chile fue goleado por Nueva Zelanda, la prensa liquidó al equipo y explotaron los memes

El equipo trasandino, que no clasificó al Mundial 2026, perdió 4 a 1 en un amistoso con el país oceánico. Los medios locales lo tildaron de papelón y las redes se llenaron de cargadas.
Chile fue goleado 4 a 1 por Nueva Zelanda en un amistoso internacional, la prensa liquidó al equipo por la derrota y las redes sociales se llenaron de memes y cargadas. El equipo trasandino, que no clasificó al Mundial 2026 al igual que las últimas ediciones de 2018 y 2014, atraviesa una caída sin fin...
La Roja se quedó con diez hombres a los 27 minutos de juego por la expulsión del volante Darío Osorio y después fue pasado por arriba por Nueva Zelanda. El conjunto oceánico abrió el marcador a los 31 minutos: Kosta Barbarouses definió de volea con un cañonazo tras un córner al segundo palo.
Y, antes del descanso, Elijah Just amplió la ventaja con un remate que fue revisado por el VAR por un posible fuera de juego y terminó siendo validado para irse 2-0 arriba. Ya en el complemento, a los 14', Jesse Randall apareció completamente solo frente al arco después de que el balón recorriera toda el área chilena sin reacción de la defensa y puso el 3-0 en el tanteador.
El cuarto gol llegó a los 26 minutos de esta segunda etapa con Ben Waine, que remató dos veces en el área sin marca y cerró una noche que difícilmente olvidará el fútbol chileno. El descuento de Chile llegó tarde y sin consuelo real desde los pies del ex River, Gonzalo Tapia. Tras el encuentro, la prensa chilena destrozó al equipo.
“¡Papelón! Chile sigue perdiendo el tiempo y es goleado por Nueva Zelanda en la FIFA Series”, tituló el portal Red Gol sobre la derrota de La Roja. Dentro del artículo sumaron críticas como que el equipo fue un “desastre” y que “fue superado y humillado por el equipo oceánico”. Por otro lado, La Nación Chile en su sección deportiva El Triunfo, aseguró que “Chile vivió una pesadilla en Auckland y cayó goleado ante Nueva Zelanda”.
BioBio Chile también disparó con fuerza: “Pasaron por encima de Chile: los goles con los que Nueva Zelanda humilló a La Roja en amistoso”. El medio La Tercera, por su parte, describió como una “amarga jornada” la derrota. “La Roja de Nicolás Córdova sufre una estrepitosa goleada contra Nueva Zelanda”, tituló en su artículo. Incluso, dejó una preocupante frase en la que afirmaron que la caída “reinstala las dudas sobre la capacidad competitiva de este joven plantel de la Roja”.
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