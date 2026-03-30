Chile fue goleado por Nueva Zelanda, la prensa liquidó al equipo y explotaron los memes

“¡Papelón! Chile sigue perdiendo el tiempo y es goleado por Nueva Zelanda en la FIFA Series”, tituló el portal Red Gol sobre la derrota de La Roja. Dentro del artículo sumaron críticas como que el equipo fue un “desastre” y que “fue superado y humillado por el equipo oceánico”. Por otro lado, La Nación Chile en su sección deportiva El Triunfo, aseguró que “Chile vivió una pesadilla en Auckland y cayó goleado ante Nueva Zelanda”.

BioBio Chile también disparó con fuerza: “Pasaron por encima de Chile: los goles con los que Nueva Zelanda humilló a La Roja en amistoso”. El medio La Tercera, por su parte, describió como una “amarga jornada” la derrota. “La Roja de Nicolás Córdova sufre una estrepitosa goleada contra Nueva Zelanda”, tituló en su artículo. Incluso, dejó una preocupante frase en la que afirmaron que la caída “reinstala las dudas sobre la capacidad competitiva de este joven plantel de la Roja”.

Los memes de la dura derrota de Chile con Nueva Zelanda

Embed Pobres niños, ya son adultos



Que alguien los salve pic.twitter.com/gTGAoJ9KuH — Damian San (@Damian_San10) March 30, 2026

Embed -Te pago con 10000.

-¿Más chico no tenés?

-Sí, tomá. https://t.co/HnPe8j37vl — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) March 30, 2026