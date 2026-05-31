Alemania calienta motores: goleó 4 a 0 a Finlandia en un amistoso como local

El equipo de Julian Nagelsmann sumó otra actuación convincente de cara a la Copa del Mundo. Además, los locales México y Estados Unidos sumaron triunfos importantes.
Alemania aplastó 4 a 0 a Finlandia como local y sumó una nueva actuación convincente en la recta final de su preparación para el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann dominó el partido de principio a fin y plasmó su superioridad con los goles de Deniz Undav por duplicado, Florian Wirtz y Jamal Musiala. Con este resultado, Las Águilas continúan afinando detalles antes de su estreno mundialista y dejaron en claro que atraviesan un gran presente.
La diferencia comenzó a construirse en la primera parte, cuando Undav abrió el marcador de cabeza tras un preciso centro de Joshua Kimmich. Ya en el complemento, Alemania aprovechó dos errores en la salida de Finlandia para ampliar rápidamente la ventaja: primero apareció Wirtz para marcar el 2-0 y luego Undav volvió a convertir para firmar su doblete. Más tarde, Musiala completó la goleada con un remate colocado que sentenció definitivamente el encuentro.
Con el resultado asegurado, el seleccionado alemán manejó el ritmo del juego sin sufrir sobresaltos y cerró otra presentación positiva de cara al Mundial. Su próximo compromiso será ante Estados Unidos, en Chicago, en el último ensayo antes del debut frente a Curazao por el Grupo E. El rendimiento colectivo y la contundencia ofensiva alimentan la ilusión de Alemania de volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol, que en las últimas dos ocasiones se quedó afuera en fase de grupos.
México derrotó 1 a 0 a Australia en Pasadena y sumó una victoria importante en su penúltimo amistoso antes del Mundial 2026. El único gol del encuentro lo marcó Johan Vásquez a los 28 minutos del primer tiempo tras un córner ejecutado por Alexis Vega.
El equipo de Javier Aguirre fue superior en la etapa inicial, mientras que en el complemento sufrió ante la reacción australiana y encontró en Guillermo Ochoa una de las figuras del partido. El Tri cerrará su preparación frente a Serbia antes de debutar ante Sudáfrica, el 11 de junio en el encuentro inaugural de la Copa del Mundo.
Por su parte, Estados Unidos derrotó 3-2 a Senegal en Charlotte. Christian Pulisic fue la gran figura del equipo de Mauricio Pochettino al participar directamente en dos goles, mientras que Sergiño Dest y Folarin Balogun completaron la cuenta para los locales.
Del lado africano, Sadio Mané anotó un doblete y fue el jugador más destacado de su selección. El triunfo dejó buenas sensaciones para el conjunto de Mauricio Pochettino, que mostró poder ofensivo y llegará con confianza al inicio del Mundial.
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