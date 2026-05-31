Alemania calienta motores: goleó 4 a 0 a Finlandia en un amistoso como local

El equipo de Javier Aguirre fue superior en la etapa inicial, mientras que en el complemento sufrió ante la reacción australiana y encontró en Guillermo Ochoa una de las figuras del partido. El Tri cerrará su preparación frente a Serbia antes de debutar ante Sudáfrica, el 11 de junio en el encuentro inaugural de la Copa del Mundo.

Por su parte, Estados Unidos derrotó 3-2 a Senegal en Charlotte. Christian Pulisic fue la gran figura del equipo de Mauricio Pochettino al participar directamente en dos goles, mientras que Sergiño Dest y Folarin Balogun completaron la cuenta para los locales.

Del lado africano, Sadio Mané anotó un doblete y fue el jugador más destacado de su selección. El triunfo dejó buenas sensaciones para el conjunto de Mauricio Pochettino, que mostró poder ofensivo y llegará con confianza al inicio del Mundial.