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Video: el show de goles de Brasil ante Panamá previo al viaje a la Copa del Mundo

La Canarinha aplastó por 6 a 2 a Panamá en su último compromiso amistoso en su país antes del Mundial 2026. ¡Y eso que no jugó Neymar porque está lesionado!

Brasil aplastó por 6 a 2 a Panamá este domingo en el Maracaná en su último amistoso en su país previo al viaje a la Copa del Mundo. La Canarinha mostró todo su potencial ofensivo en un encuentro que sumaron rodaje muchos futbolistas y no tuvieron a Neymar debido a su desgarro en el gemelo derecho.

La Canarinha se impuso con categoría con goles de Vinicius, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago Matheus y Danilo. Por su parte, los panameños pudieron marcar gracias al tanto en contra de Cunha y su mediocampista Carlos Harvey.

El equipo de Carlo Ancelotti hizo una actuación que dejó en claro que serán uno de los candidatos a quedarse con la Copa del Mundo por su enorme jerarquía en ataque. Los brasileros presentes en el estadio disfrutaron del show de goles y todo el país se ilusiona con volver a competir en la máxima cita y traer la sexta a su calles.

Neymar tampoco estuvo en el banco priorizando llegar en las mejores condiciones posibles al debut o en su defecto al segundo partido del Scratch en el Grupo C del Mundial, donde tendrá que medirse con Marruecos, Haití y Escocia. Tampoco estuvieron Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhaes, quienes vienen de disputar hace solo un día la final de la UEFA Champions League.

Ahora, Brasil preparará y realizará su viaje a los Estados Unidos y allí disputará su último amistoso contra Egipto: será el próximo sábado a las 19 en el Huntington Bank Field, en Cleveland, estado de Ohio. Brasil promete representar el Jogo Bonito en la Copa del Mundo como manda su historia.

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