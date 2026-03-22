Claudio Úbeda después del triunfo de Boca: "Me deja tranquilo el funcionamiento"

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"A mí me pone feliz que haya hecho un gol. Le dijimos que patee de media distancia, que confíe. En los entrenamientos siempre lo hace y lo hace muy bien. Creo que es un chico tranquilo, inteligente, que sabe el lugar que está empezando a ocupar y el lugar de importancia que está empezando a ocupar en el equipo. Y lo va conectando con sus compañeros, los jugadores de experiencia se van acercando en el circuito de juego, y eso hace que genera mucha más confianza", añadió.

Y completó: "Después es importante que los que vienen de Boca Predio tienen la experiencia de ponerse la camiseta y jugar. Camilo Rey hoy entró como si hubiese estado en el patio de su casa, eso habla mucho del trabajo que hacen en inferiores".

Por otro lado, sobre la rotación, el Sifón señaló: "Entramos en una etapa en la que vamos a necesitar de todos. Va a haber muchos partidos seguidos, cada tres o cuatro días. Y la necesidad de la rotación la vamos a tener. Lo hablamos con los chicos y son conscientes de que vamos a necesitar de todos".

Por último, se refirió a la obsesión de Boca: "Lógicamente que es el paso más importante. Jugar una competencia tan importante como la Copa Libertadores y con estos colores y esta camiseta es una responsabilidad enorme. Nos gratifica mucho estar llegando bien parados al inicio. Después aplicaremos toda la concentración, el trabajo y las ganas de que nos vaya bien va a ser indispensable".