Claudio Úbeda después del triunfo de Boca: "Me deja tranquilo el funcionamiento"

El entrenador del Xeneize destacó la actuación colectiva del equipo en el 2 a 0 a Instituto en La Bombonera y habló de la obsesión de la Copa Libertadores.
Boca venció 2 a 0 a Instituto en La Bombonera por la doceava fecha del Torneo Apertura con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro. Tras la vuelta al triunfo, Claudio Úbeda destacó la actuación colectiva del equipo y habló de la obsesión de la Copa Libertadores, entre otros temas.
Úbeda habló de la importancia de haber sumado de a tres en casa luego de varios empates seguidos: "Suma muchísimo porque necesitábamos un resultado contundente y creo que hoy lo tuvimos. No solamente por el resultado, sino también por el funcionamiento. Y eso nos deja tranquilos".
"Obviamente me pone súper contento que la gente esté feliz, que el hincha de Boca esté contento, que es lo que nosotros buscamos permanentemente. Y sabemos que la única manera de seguir estando felices es así: ganando, demostrando superioridad sobre el rival, generando situaciones de gol, teniendo paciencia, a pesar de que en el primer tiempo generamos y no pudimos concretar. El equipo no se puso nervioso, siguió teniendo esa consistencia y la búsqueda del gol, y eso nos deja tranquilos", continuó su análisis.
Y puntualizó en el partido de Tomás Aranda, juvenil que se asienta en el equipo y sobre quien dijo que "no quiere tirarle demasiadas flores porque quiere tenerlo cerca y protegerlo debido a su proyección importante". Es el primer gol oficial del joven de las inferiores del club.
"A mí me pone feliz que haya hecho un gol. Le dijimos que patee de media distancia, que confíe. En los entrenamientos siempre lo hace y lo hace muy bien. Creo que es un chico tranquilo, inteligente, que sabe el lugar que está empezando a ocupar y el lugar de importancia que está empezando a ocupar en el equipo. Y lo va conectando con sus compañeros, los jugadores de experiencia se van acercando en el circuito de juego, y eso hace que genera mucha más confianza", añadió.
Y completó: "Después es importante que los que vienen de Boca Predio tienen la experiencia de ponerse la camiseta y jugar. Camilo Rey hoy entró como si hubiese estado en el patio de su casa, eso habla mucho del trabajo que hacen en inferiores".
Por otro lado, sobre la rotación, el Sifón señaló: "Entramos en una etapa en la que vamos a necesitar de todos. Va a haber muchos partidos seguidos, cada tres o cuatro días. Y la necesidad de la rotación la vamos a tener. Lo hablamos con los chicos y son conscientes de que vamos a necesitar de todos".
Por último, se refirió a la obsesión de Boca: "Lógicamente que es el paso más importante. Jugar una competencia tan importante como la Copa Libertadores y con estos colores y esta camiseta es una responsabilidad enorme. Nos gratifica mucho estar llegando bien parados al inicio. Después aplicaremos toda la concentración, el trabajo y las ganas de que nos vaya bien va a ser indispensable".
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