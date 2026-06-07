Colapinto se quedó sin puntos: terminó 15° en el accidentado GP de Mónaco de la Fórmula 1

El piloto de Alpine había marchado 14° y el mejor puesto que había conseguido fue el 12°. Se retrasó y terminó en el 15° en una competencia cargada de sobresaltos y abandonos, que terminó consagrando a Kimi Antonelli,
Franco Colapinto volvió a salir a la pista este domingo en el Gran Premio de Mónaco, una de las citas más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1. El piloto argentino, que largó desde el puesto 14 y había alcanzado el 12°, retrocedió y terminó en el 15º, quedándose sin puntos, en una clara baja en comparación a lo que había sido su gran actuación en Canadá. Por su parte, Pierre Gasly fue la buena noticia de Alpine: terminó séptimo y cosechó seis puntos. Kimi Antonelli ganó su quinta carrera consecutiva.
El representante nacional no se había sentido cómodo en ninguna de las prácticas ni en la clasificación en Mónaco y esa sensación se vio reflejada en la pista. El puesto 14 de la grilla para la competencia principal lo condenó en una pista que no da revancha. Los adelantamientos fueron más que complicados y la estrategia no bastó para poder escalar. Además, los cinco segundos que le restaron como sanción por exceder el límite de velocidad en el pit lane acabaron con la mínima posibilidad de acercarse a la zona de puntos. Pierre Gasly también sufrió pero con una sanción mayor: le restaron diez segundos, se perdió la chance del tercer puesto y finalizó séptimo, por lo menos otorgándole a la escudería seis unidades.
El pilarense había tenido una correcta largada en la que subió un lugar gracias al abandono de Max Verstappen, consecuencia de un problema con su Red Bull en el inicio. Desde entonces, el argentino alcanzó bien el 12° lugar e ingresó a boxes en la vuelta 38. Tras una parada lenta, regresó a la pista en el 15° puesto y allí recibió la penalización. Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y George Russell fueron sancionados por lo mismo.
La vuelta 60 provocó varios problemas. El asfalto, que había sido repavimentado en la previa, en la zona estaba con daños llamativos y la carrera se frenó por 45 minutos aproximadamente. En el relanzamiento, Franco recibió un toque de Fernando Alonso en la primera curva que lo condenó al último lugar hasta el final. Andrea Kimi Antonelli de Mercedes se quedó con la victoria y estiró su racha de cinco consecutivas en la cima de la Fórmula 1.
Tras la accidentada experiencia en Montecarlo, el argentino fue duro con el análisis y se mostró frustrado: “La sanción creo que fue por el sistema. Fue muy frustrante porque no salió nada. El relanzamiento fue un desastre. Con bronca por no terminar más arriba. Fue imposible pasar, perdimos puestos en la parada y en el relanzamiento me chocó Fernando. Fue un desastre. Un finde complicado. Con bronca. Fue una carrera muy aburrida".
1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 25
2. Lewis Hamilton (Ferrari) a 6s271 18
3. Isack Hadjar (Red Bull) a 23s394 15
4. Oscar Piastri (McLaren) a 24s261 12
5. Liam Lawson (Racing Bulls) a 26s553 10
6. Arvin Lindblad (Racing Bulls) a 29s010 8
7. Pierre Gasly (Alpine) a 30s369 6
8. Alexander Albon (Williams) a 33s413 4
9. Esteban Ocon (Haas) a 37s140 2
10. Checo Pérez (Cadillac) a 39s153 1
11. Fernando Alonso (Aston Martin) a 41s899 -
12. Gabriel Bortoleto (Audi) a 42s748 -
13. George Russell (Mercedes) a 43s353 -
14. Nico Hulkenberg (Audi) a 44s102 -
15. Franco Colapinto (Alpine) a 48s964 -
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