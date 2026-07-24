El lamento de Arruabarrena: "Podríamos haber convertido un gol más"

"Merentiel lo hizo muy bien, tiró diagonales, se conoce con Leandro (Paredes), y en la jugada del gol la han hecho varias veces, contento por él porque es un puesto que no es el que más le gusta y ha hecho un buen partido así como todos, todos los chicos han estado en un nivel bueno, pero tengo que exigirles más y mejorar", expresó sobre el goleador uruguayo.

Además, se refirió a otros futbolistas: "Montero respondió en su 1° partido en cancha de Boca y dio seguridad en aéreo, con los pies, tapó la que tenía que tapar. Villa tiene desequilibrio, 1 vs 1, con el tiempo se irá conociendo con los compañeros y hará sociedades dentro del campo".

"Delgado fue titular por algo táctico del rival, uno es injusto (con Ascacibar) pero hay que tomar decisiones, lo hablé con él, fui jugador y lo entiendo, pero era algo táctico del rival que complica con movimientos que tienen ellos. Se conocen en esa banda, se complementaron bien, dudé si pude aguantar los 90', tuve precauciones, y Aranda es el 10, que va aprendiendo y tiene unas ganas terribles, ojalá lo podamos ayudar, habla bien de las inferiores, muestra hambre", agregó.

Por otro lado, aclaró sobre Bareiro: "Se ha hecho un bloqueo, hoy está mejor, seguramente en la semana tendrá actividad y crecerá su progresión. Me reuní con el Presidente y estamos viendo la posibilidad de tener otro atacante por si el parate de Adam (toco madera) sea más largo de lo previsto. Hoy hablé, se siente mejor, veremos si su progresión es buena, es una lesión difícil, parece que estás bien y de repente es lo contrario, es muy profesional y lamentablemente le tocó esta situación".