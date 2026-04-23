Exfutbolistas argentinos fueron denunciados por deudas en un casino de Las Vegas

Se trata de Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, quienes tienen una deuda global de más de USD 2,6 millones sumando todas las individuales.
Cuatro exfutbolistas argentinos fueron denunciados en Estados Unidos por una deuda conjunta superior a los 2,6 millones de dólares contraída en un casino de Las Vegas. Se trata de Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, quienes enfrentan demandas civiles iniciadas en el Tribunal del Condado de Clark. El caso ya está en curso y podría derivar en embargos o restricciones para ingresar al país norteamericano.
La acción legal fue impulsada por el casino Resorts World Las Vegas, que reclama montos individuales por créditos de juego no cancelados. Según la documentación judicial, las cifras ascienden a USD 501.000 para Berti, USD 500.500 para Flores, USD 1.002.000 para Zárate y USD 626.000 para Ortega Sánchez. En total, el expediente fija una deuda de USD 2.629.500.
De acuerdo con la investigación publicada por La Nación, los exjugadores accedieron a “markers”, un sistema de crédito habitual en casinos, entre enero y abril de 2023. Estos instrumentos permiten apostar sin efectivo inmediato, pero deben ser cancelados posteriormente. Al no cumplirse con esos pagos, el establecimiento avanzó con demandas civiles bajo representación del estudio jurídico Sklar Williams.
El caso también expone el rol de un intermediario, Maximiliano Palermo, señalado como organizador de viajes para apostadores. Según trascendió, ofrecía paquetes con gastos cubiertos y créditos promocionales, obteniendo comisiones por las pérdidas generadas. En declaraciones previas vinculadas a un caso similar, el periodista Enrique Felman aseguró que este sistema incluía promesas de cobertura de deudas que luego no se cumplieron.
Si bien en Argentina este tipo de obligaciones no implica sanciones penales, la situación es distinta en Estados Unidos. Allí, los implicados deberán responder ante la Justicia, que podría avanzar sobre bienes en el exterior o limitar su ingreso futuro al país. El antecedente reciente de Felman, detenido durante casi dos semanas en Miami por una deuda similar, refuerza la dimensión del conflicto.
Los cuatro exfutbolistas tienen trayectorias destacadas en el fútbol argentino e internacional. Sin embargo, ahora enfrentan un proceso judicial complejo en el exterior, que pone el foco no solo en las deudas de juego, sino también en el funcionamiento de un sistema de financiamiento que vuelve a quedar bajo la lupa.
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