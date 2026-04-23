Exfutbolistas argentinos fueron denunciados por deudas en un casino de Las Vegas

El caso también expone el rol de un intermediario, Maximiliano Palermo, señalado como organizador de viajes para apostadores. Según trascendió, ofrecía paquetes con gastos cubiertos y créditos promocionales, obteniendo comisiones por las pérdidas generadas. En declaraciones previas vinculadas a un caso similar, el periodista Enrique Felman aseguró que este sistema incluía promesas de cobertura de deudas que luego no se cumplieron.

Si bien en Argentina este tipo de obligaciones no implica sanciones penales, la situación es distinta en Estados Unidos. Allí, los implicados deberán responder ante la Justicia, que podría avanzar sobre bienes en el exterior o limitar su ingreso futuro al país. El antecedente reciente de Felman, detenido durante casi dos semanas en Miami por una deuda similar, refuerza la dimensión del conflicto.

Los cuatro exfutbolistas tienen trayectorias destacadas en el fútbol argentino e internacional. Sin embargo, ahora enfrentan un proceso judicial complejo en el exterior, que pone el foco no solo en las deudas de juego, sino también en el funcionamiento de un sistema de financiamiento que vuelve a quedar bajo la lupa.