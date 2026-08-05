La final del Torneo Clausura 2026 ya tiene fecha y sede: cuándo y dónde se jugará

El Estadio Único Diego Armando Maradona cuenta con capacidad para 53.000 personas.

Junto con la confirmación de la final, la Liga Profesional también oficializó el calendario de la fase decisiva del certamen. La etapa regular finalizará el 8 de noviembre, los octavos de final se jugarán el 21 o 22 de noviembre; los cuartos, el 28 o 29 de ese mes; las semifinales, el 5 o 6 de diciembre; y el campeón del Clausura se conocerá el 12 de diciembre en La Plata.