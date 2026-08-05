La final del Torneo Clausura 2026 ya tiene fecha y sede: cuándo y dónde se jugará

La Liga Profesional confirmó que el partido decisivo será el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata. Allí también se disputarán otras definiciones del fútbol argentino.
La Liga Profesional confirmó este miércoles la fecha y la sede de la final del Torneo Clausura 2026 durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio de Ezeiza. El encuentro que definirá al campeón se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata, mientras que el horario será anunciado oficialmente en las próximas semanas.
La elección del estadio se enmarca en el proyecto impulsado por la AFA para transformar el escenario platense en la "Casa de las Selecciones Nacionales". Tras hacerse cargo de la administración del recinto, la entidad también resolvió que allí se jueguen instancias decisivas de las principales competencias organizadas por el fútbol argentino, entre ellas el Torneo Clausura y la Copa Argentina.
Cuando presentó la iniciativa a fines de 2025, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, explicó: "El estadio Diego Armando Maradona pasará a ser la Casa de las Selecciones, de todas nuestras selecciones. Se llamará 'Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo'". Además, sostuvo que el acuerdo contempla la realización de "instancias definitorias de torneos de la Liga, de Copa Argentina", además de otros eventos organizados por la entidad.
Junto con la confirmación de la final, la Liga Profesional también oficializó el calendario de la fase decisiva del certamen. La etapa regular finalizará el 8 de noviembre, los octavos de final se jugarán el 21 o 22 de noviembre; los cuartos, el 28 o 29 de ese mes; las semifinales, el 5 o 6 de diciembre; y el campeón del Clausura se conocerá el 12 de diciembre en La Plata.
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