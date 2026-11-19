Así llegó el plantel de Boca al hotel Estelar Alto Prado, anoche.

Además del cambio de horario, Boca también modificó el escenario de sus entrenamientos. Aunque inicialmente las prácticas estaban previstas en el predio de la Federación Colombiana de Fútbol, finalmente se trasladarán al Estadio Romelio Martínez, un recinto municipal inaugurado en 1934.

Mientras permanece concentrado en el Hotel Estelar Alto Prado, que será su base durante toda la estadía, el Xeneize busca ajustar cada detalle para llegar en las mejores condiciones al cruce frente al conjunto brasileño.