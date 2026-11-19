El cuerpo técnico modificó los horarios y el escenario de entrenamiento con el objetivo de preparar al plantel para las condiciones climáticas del partido por la consagración de la Copa Sudamericana el sábado 21.
Boca empezó a tomar recaudos para afrontar uno de los factores que pueden influir en la final de la Copa Sudamericana: el calor y la humedad de Barranquilla. Con el partido ante Atlético Mineiro cada vez más cerca, el cuerpo técnico modificó la planificación para que los futbolistas puedan adaptarse a las condiciones que encontrarán el sábado.
La principal medida será entrenar durante la tarde del jueves y del viernes, en el mismo horario en el que se disputará la definición. El encuentro está programado para las 17.30 de Colombia (19.30 de Argentina), una franja en la que las altas temperaturas podrían representar un desafío adicional.
El pronóstico anticipa una máxima de 32 grados para el sábado 21. Por eso, la intención es que los jugadores se fortalezcan ante el clima y el contexto en el que deberán disputar el encuentro más importante del semestre, que le podría devolver a su vitrina un título internacional tras 18 años de sequía.
La preocupación por las condiciones climáticas ya había sido mencionada por Rodolfo Arruabarrena al llegar a Colombia el miércoles por la noche. "Ya veremos el tema del calor y humedad, pero es una final y las finales hay que saber jugarlas", expresó con su tranquilidad característica.
Además del cambio de horario, Boca también modificó el escenario de sus entrenamientos. Aunque inicialmente las prácticas estaban previstas en el predio de la Federación Colombiana de Fútbol, finalmente se trasladarán al Estadio Romelio Martínez, un recinto municipal inaugurado en 1934.
Mientras permanece concentrado en el Hotel Estelar Alto Prado, que será su base durante toda la estadía, el Xeneize busca ajustar cada detalle para llegar en las mejores condiciones al cruce frente al conjunto brasileño.
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