Tras la consagración de Godoy Cruz en la final por el primer ascenso, ocho equipos siguen en carrera por el último boleto a la Liga Profesional y este fin de semana comenzarán los cuartos de final del Reducido.
El Reducido de la Primera Nacional ya tiene a sus ocho clasificados y este fin de semana comenzarán los cuartos de final, instancia que definirá a los equipos que seguirán en carrera por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Godoy Cruz ya consiguió el primer boleto a la máxima categoría tras consagrarse campeón, mientras que los demás participantes buscarán quedarse con la plaza restante ganando el Reducido.
Los cruces de cuartos de final quedaron establecidos de acuerdo con una tabla general que tuvo en cuenta el rendimiento de los equipos durante la temporada regular. De esta manera, Tristán Suárez, que perdió la final por el primer ascenso y terminó primero en la Zona B, enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta. Los otros partidos serán Atlanta-Ciudad de Bolívar, Deportivo Morón-Colón y Deportivo Madryn-Gimnasia de Jujuy.
Los cuartos de final se disputarán a ida y vuelta y las revanchas se jugarán en la cancha del equipo mejor ubicado, que además contará con ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global. Para las semifinales se volverá a conformar una tabla general para determinar los cruces y se mantendrán las mismas condiciones. En cambio, la final también tendrá dos partidos, pero no habrá ventaja deportiva y el equipo mejor posicionado definirá la serie como local.
Sábado 21
Ciudad de Bolivar - Atlanta | 17.00 horas | Árbitro: Daniel Zamora
Colón - Dep. Morón | 17.30 horas | Árbitro: Fabrizio Llobet
Gimnasia (Jujuy) - Dep. Madryn | 21.30 horas | Árbitro: Bruno Amiconi
Domingo 22
Gimnasia y Tiro - Tristán Suárez | 21.00 horas | Árbitro: Javier Delbarba
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