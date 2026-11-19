Los cuartos de final se disputarán a ida y vuelta y las revanchas se jugarán en la cancha del equipo mejor ubicado, que además contará con ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global. Para las semifinales se volverá a conformar una tabla general para determinar los cruces y se mantendrán las mismas condiciones. En cambio, la final también tendrá dos partidos, pero no habrá ventaja deportiva y el equipo mejor posicionado definirá la serie como local.