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Messi sigue brillando en Inter Miami: gol y asistencia en un nuevo triunfo por MLS

A menos de un mes de la Copa del Mundo, Leo fue determinante para la victoria 2 a 0 de su equipo al Portland Timbers para seguir en la pelea de la Conferencia Este del certamen.

Messi sigue brillando en Inter Miami a menos de un mes para la Copa del Mundo. Leo fue determinante en la victoria 2 a 0 de su equipo al Portland Timbers por la MLS con un gol y asistencia. Es el primer triunfo del conjunto estadounidense en su nuevo estadio después de tres empates y una derrota contra ni más ni menos que el clásico Orlando City.

Messi marcó el 1 a 0 en el marcador a los 30 minutos de juego después de una gran jugada colectiva que armó con Luis Suárez y Telasco Segovia de socios. Leo tocó para Lucho y se metió al área, donde recibió un pase de taco de Segovia, que controló con derecha y definió de zurda cruzado para desatar el festejo local.

Y, unos pocos minutos después, Messi realizó una pared con Suárez, se metió dentro del área y tocó con sutileza en el momento justo para Berterame, quien selló el 2 a 0 definitivo. En el complemento, el equipo de Florida mantuvo el dominio y volvió a tener chances claras, con intentos del capitán argentino desde media distancia y en jugadas individuales, aunque no logró ampliar más la diferencia.

Con este triunfo, Inter Miami se mantiene en la pelea de la Conferencia Este de la MLS: quedó primero con 28 puntos a la espera del partido de Nashville (tiene 27) contra Los Ángeles Fútbol Club. El próximo compromiso será el domingo 24 de mayo ante Philadelphia Union, desde las 20:00 de nuestro país.

El gol y asistencia de Messi en el triunfo de Inter Miami

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