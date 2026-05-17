Messi sigue brillando en Inter Miami: gol y asistencia en un nuevo triunfo por MLS

A menos de un mes de la Copa del Mundo, Leo fue determinante para la victoria 2 a 0 de su equipo al Portland Timbers para seguir en la pelea de la Conferencia Este del certamen.

Messi sigue brillando en Inter Miami a menos de un mes para la Copa del Mundo. Leo fue determinante en la victoria 2 a 0 de su equipo al Portland Timbers por la MLS con un gol y asistencia. Es el primer triunfo del conjunto estadounidense en su nuevo estadio después de tres empates y una derrota contra ni más ni menos que el clásico Orlando City.