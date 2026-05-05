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Con 10 y sin Brey, Boca empata 0-0 ante Barcelona en la lluvia de Guayaquil

Tras la derrota con Cruzeiro en Brasil, el equipo de Úbeda busca sumar de a tres de visitante en medio de un complicado clima para acomodarse en un grupo parejo.

Boca visita a Barcelona SC por la cuarta fecha de la Copa Libertadores en un partido que será determinante para su futuro. El Xeneize sabe que una victoria lo deja muy cerca de los octavos, aunque también deberá seguir de cerca el resto de los resultados del Grupo D, mientras que un tropiezo lo obligará a sacar cuentas en la recta final. Además, el encuentro está condicionado por las intensas lluvias en la ciudad ecuatoriana y la situación de jugadores como Leandro Paredes y Lautaro Blanco, quienes están al límite de amarillas.

33' PT: expulsado Santiago Ascacíbar por una agresión

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24' PT: Leandro Brey salió lesionado, ingresó Javi García

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La formación de Boca para visitar a Barcelona

12- Leandro Brey

23 - Marcelo Weigandt

2 - Lautaro Di Lollo

32 - Ayrton Costa

3 - Lautaro Blanco

25 - Santiago Ascacíbar

5 - Leandro Paredes

18 - Milton Delgado

36 - Tomás Aranda

16 - Miguel Merentiel

9 - Milton Giménez

La formación de Barcelona de Guayaquil

1 - José Contreras

18 - Bryan Carabalí

33 - Javier Báez

14 - Alex Rangel

4 - Gustavo Vallecilla

26 - Byron Castillo

32 - Matías Lugo

28 - Jhonny Quiñónez

8 - Milton Céliz

51 - Jefferson Wila

9 - Darío Benedetto

ADEMÁS: Bomba: Diego Simeone puso en duda su continuidad en Atlético de Madrid

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