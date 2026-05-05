Con 10 y sin Brey, Boca empata 0-0 ante Barcelona en la lluvia de Guayaquil

Tras la derrota con Cruzeiro en Brasil, el equipo de Úbeda busca sumar de a tres de visitante en medio de un complicado clima para acomodarse en un grupo parejo.

Boca visita a Barcelona SC por la cuarta fecha de la Copa Libertadores en un partido que será determinante para su futuro. El Xeneize sabe que una victoria lo deja muy cerca de los octavos, aunque también deberá seguir de cerca el resto de los resultados del Grupo D, mientras que un tropiezo lo obligará a sacar cuentas en la recta final. Además, el encuentro está condicionado por las intensas lluvias en la ciudad ecuatoriana y la situación de jugadores como Leandro Paredes y Lautaro Blanco, quienes están al límite de amarillas.