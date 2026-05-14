Con ausencias importantes, Francia confirmó sus 26 hombres para el Mundial

Didier Deschamps, entrenador de los Galos, oficializó la lista para la Copa del Mundo con Mbappé como líder y sin Griezmann ni Kolo Muani entre los convocados.
Francia presentó la lista definitiva de 26 futbolistas para el Mundial 2026 con varias figuras consolidadas, algunas sorpresas y ausencias de peso. Didier Deschamps mantuvo a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como principales referencias ofensivas, mientras que no está Antoine Griezmann después de su retiro de la selección ni Randal Kolo Muani, quien sufrió la atajada del Dibu en la final de Qatar 2022, por motivos futbolísticos.
El entrenador francés también apostó por jugadores que tuvieron una gran temporada en Europa, como Désiré Doué, Michael Olise y Rayan Cherki, quienes aparecen como parte de la renovación del ataque. Además, volvió a incluir a N'Golo Kanté, uno de los futbolistas de mayor experiencia del plantel. Francia intentará recuperarse de la derrota en la final de Qatar 2022 ante la Selección Argentina y volver a pelear por el título mundial como en los últimos años.
Arqueros: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Stade Rennes) y Robin Risser (Lens).
Defensores: Jules Koundé (Barcelona), Lucas Digne (Aston Villa), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Malo Gusto (Chelsea), Ibrahima Konaté (Liverpool), Théo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (PSG) y Maxence Lacroix (Crystal Palace).
Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Milan), Manu Koné (Roma), Warren Zaire-Emery (PSG) y N'Golo Kanté (Fenerbahce).
Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Michael Olise (Bayern Munich), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (Monaco), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (PSG) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
Después de oficializar la convocatoria, Deschamps explicó algunas de sus decisiones en declaraciones al canal TF1. “La lista se finalizó anoche”, afirmó el técnico francés, que además se refirió a la ausencia de Eduardo Camavinga. “Viene de una temporada difícil por las lesiones. Tengo que tomar decisiones y elegir la estructura de la lista”, sostuvo. También defendió la inclusión de Jean-Philippe Mateta: “Lo seguimos desde la temporada pasada y respondió bien cuando tuvo oportunidades”.
Francia compartirá el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega y debutará el 16 de junio frente al seleccionado africano, luego jugará contra Irak el 22 y cerrará la primera fase el 26 ante el equipo noruego liderado por Erling Haaland. Con una nómina cargada de talento y experiencia, el conjunto francés está posicionado entre los principales candidatos de la Copa del Mundo.
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