Con ausencias importantes, Francia confirmó sus 26 hombres para el Mundial

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Milan), Manu Koné (Roma), Warren Zaire-Emery (PSG) y N'Golo Kanté (Fenerbahce).

Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Michael Olise (Bayern Munich), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (Monaco), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (PSG) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

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Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France (@equipedefrance) May 14, 2026

Después de oficializar la convocatoria, Deschamps explicó algunas de sus decisiones en declaraciones al canal TF1. “La lista se finalizó anoche”, afirmó el técnico francés, que además se refirió a la ausencia de Eduardo Camavinga. “Viene de una temporada difícil por las lesiones. Tengo que tomar decisiones y elegir la estructura de la lista”, sostuvo. También defendió la inclusión de Jean-Philippe Mateta: “Lo seguimos desde la temporada pasada y respondió bien cuando tuvo oportunidades”.

Francia compartirá el Grupo I junto a Senegal, Irak y Noruega y debutará el 16 de junio frente al seleccionado africano, luego jugará contra Irak el 22 y cerrará la primera fase el 26 ante el equipo noruego liderado por Erling Haaland. Con una nómina cargada de talento y experiencia, el conjunto francés está posicionado entre los principales candidatos de la Copa del Mundo.