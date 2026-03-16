Con cinco partidos, continúa la fecha 11 del torneo Apertura

El probable 11 de Atlético Tucumán:

Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Gabriel Compagnucci, Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz, Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.

Aldosivi - Huracán

Se disputará en el estadio José María Minella, a partir de las 15:30. Aldosivi llega después de un empate 1-1 con Atlético Tucumán y, del lado de Huracán, viene de perder por 2-1 ante River. El árbitro será Luis Lobo Medina. Se podrá ver por ESPN premium.

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El probable 11 de Aldosivi:

Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón; Nathanael Guzmán, Nicolás Cordero, Blas Palavecino. DT: Guillermo Farré.

El probable 11 de Huracán:

Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Hugo Nervo o Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Alejandro Martínez o Facundo Waller; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

San Lorenzo - Defensa y Justicia

El partido será en el estadio Pedro Bidegain, desde las 18:30. Dos necesitados, ya que San Lorenzo viene de empatar 1-1 ante Boca, mientras que Defensa y Justicia viene de empatar 1-1 con Central Córdoba. El que impondrá justicia será Pablo Dóvalo. Lo televisará TNT Sport.

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El probable 11 de San Lorenzo:

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

El probable 11 de Defensa y Justicia:

Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Ruben Botta; Agustin Hausch, Juan Gutiérrez; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Racing - Estudiantes (Rc)

Será en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, desde las 20. Racing viene de empatar ante Sarmiento por 0-0, y también Estudiantes RC viene de perder 1-0, ante Belgrano. El árbitro será Jorge Baliño. Se va a poder ver por ESPN Premium.

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El probable 11 de Racing:

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Matko Miljevic, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gusavo Costas.

El probable 11 de Estudiantes de Río Cuarto:

Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Francisco Romero, Gabriel Alanis; Mateo Bajamich, Javier Ferreira. DT: Gerardo Acuña.

Instituto - Independiente

Se va a jugar a partir de las 22:15, en el estadio Monumental Juan Domingo Perón. En su último partido Instituto perdió 2-0 ante talleres, mientras que Independiente viene de empatar 4-4 ante Unión. El encargado de dirigir el encuentro será Nicolás Ramírez. Se televisará por TNT Sport.

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El probable 11 de Instituto:

Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Juan Ignacio Méndez, Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Franco Jara, Alex Luna. DT: Diego Flores.

El probable 11 de Independiente:

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.