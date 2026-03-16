Con cinco partidos, continúa la fecha 11 del torneo Apertura

En la continuación de la fecha 11 del Torneo Apertura, hoy se disputan 5 encuentros. Juegan Racing, San Lorenzo e Independiente.
Hoy se disputarán 5 partidos más de la fecha 11 del Torneo Apertura. Comienza a las 15:30 con dos partidos (Barracas-Atlético Tucumán y Aldosivi-Huracán) y finaliza a las 22:15 con Instituto-Independiente.
Se jugará en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, desde las 15:30. Barracas viene de ganarle 2-1 a Independiente Rivadavia, mientras que Atlético Tucumán viene de empatar 1-1 ante Aldosivi. El árbitro del encuentro será Sebastián Zunino y se verá por TNT Sport.
Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Damián Martínez; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Gabriel Compagnucci, Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz, Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.
Se disputará en el estadio José María Minella, a partir de las 15:30. Aldosivi llega después de un empate 1-1 con Atlético Tucumán y, del lado de Huracán, viene de perder por 2-1 ante River. El árbitro será Luis Lobo Medina. Se podrá ver por ESPN premium.
Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón; Nathanael Guzmán, Nicolás Cordero, Blas Palavecino. DT: Guillermo Farré.
Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Hugo Nervo o Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Alejandro Martínez o Facundo Waller; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
El partido será en el estadio Pedro Bidegain, desde las 18:30. Dos necesitados, ya que San Lorenzo viene de empatar 1-1 ante Boca, mientras que Defensa y Justicia viene de empatar 1-1 con Central Córdoba. El que impondrá justicia será Pablo Dóvalo. Lo televisará TNT Sport.
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Ruben Botta; Agustin Hausch, Juan Gutiérrez; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.
Será en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, desde las 20. Racing viene de empatar ante Sarmiento por 0-0, y también Estudiantes RC viene de perder 1-0, ante Belgrano. El árbitro será Jorge Baliño. Se va a poder ver por ESPN Premium.
Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Matko Miljevic, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gusavo Costas.
Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Francisco Romero, Gabriel Alanis; Mateo Bajamich, Javier Ferreira. DT: Gerardo Acuña.
Se va a jugar a partir de las 22:15, en el estadio Monumental Juan Domingo Perón. En su último partido Instituto perdió 2-0 ante talleres, mientras que Independiente viene de empatar 4-4 ante Unión. El encargado de dirigir el encuentro será Nicolás Ramírez. Se televisará por TNT Sport.
Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Juan Ignacio Méndez, Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Franco Jara, Alex Luna. DT: Diego Flores.
Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
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