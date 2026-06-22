Con doblete de Haaland, Noruega venció a Senegal y avanzó de ronda

El conjunto europeo se impuso 3 a 2 al combinado africano con el Androide de figura y definirá el primer puesto del Grupo I contra Francia en la última fecha.
Noruega venció 3 a 2 a Senegal en un partidazo por la segunda fecha del Grupo I y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial a falta de una fecha. El conjunto europeo, liderado por Erling Haaland, consiguió un triunfo clave que lo aseguró en la siguiente fase y le permitirá definir el viernes el liderazgo del grupo en la última fecha contra Francia.
El partido tuvo un desarrollo cambiante, con Noruega logrando el primer gol a los 44 minutos a través de Pedersen que aprovechó un mal despeje de Koulibaly para poner el 1-0 en el marcador y empezar a encaminar un triunfo necesario para la clasificación.
En el complemento, Haaland apareció en toda su dimensión para ampliar la ventaja tras una asistencia de Martin Odegaard, pero Senegal reaccionó rápido con un gol de Ismaila Sarr que volvió a meterlo en partido. La respuesta noruega no tardó en llegar y el delantero del Manchester City volvió a marcar con un gran toque a lo Zlatan para firmar su doblete y alcanzar los 59 goles en 52 partidos con su selección.
El ritmo frenético del encuentro se mantuvo hasta el final, con Senegal empujando en busca del empate y Noruega aprovechando los espacios para lastimar de contra. Sobre el cierre, Sarr puso el 3-2 y achicó distancias en tiempo de descuento y le puso suspenso a un resultado que terminó siendo decisivo para la clasificación europea.
Con la victoria consumada, Noruega aseguró su lugar en la siguiente ronda, aunque el gol senegalés sobre el final le complicó las chances de quedarse con el primer puesto del grupo dado que quedó con menor diferencia que los galos: deberá vencer a Francia en la última jornada para finalizar como líder y enfrentarse a uno de los mejores terceros en el primer mata-mata.
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