Con doblete de Haaland, Noruega venció a Senegal y avanzó de ronda

En el complemento, Haaland apareció en toda su dimensión para ampliar la ventaja tras una asistencia de Martin Odegaard, pero Senegal reaccionó rápido con un gol de Ismaila Sarr que volvió a meterlo en partido. La respuesta noruega no tardó en llegar y el delantero del Manchester City volvió a marcar con un gran toque a lo Zlatan para firmar su doblete y alcanzar los 59 goles en 52 partidos con su selección.