Tras un parón de dos horas, Francia goleó a Irak con doblete de Mbappé y a 16avos

En un encuentro marcado por la detención por tormentas eléctricas, el equipo de Deschamps aplastó 3 a 0 al equipo asiático con Kiki como figura.
Francia confirmó su condición de candidata en el Mundial al derrotar por 3-0 a Irak en Filadelfia y asegurarse la clasificación a los 16avos de final. El equipo europeo dominó desde el inicio, manejó la pelota con comodidad y, aunque tardó algunos minutos en encontrar profundidad, terminó imponiendo diferencias claras gracias a la jerarquía de Mbappé y la explosión de Dembélé.
El primer gol llegó a los 15 minutos, cuando Michael Olise asistió a Mbappé, que encaró desde la derecha, enganchó hacia adentro y sacó un zurdazo potente que venció a Ahmed Basil. Ese tanto marcó el rumbo del encuentro y expuso las dificultades de Irak para sostener la intensidad defensiva. Antes del descanso, Francia mantuvo el control territorial aunque sin ampliar la ventaja, en un tramo condicionado también por la lluvia que comenzó a complicar el desarrollo del juego.
El partido sufrió una interrupción prolongada durante el entretiempo debido a la activación del protocolo de seguridad por alerta de tormenta eléctrica, lo que obligó a suspender el inicio de la segunda parte durante más de dos horas. Tras la reanudación, Irak cometió un grave error en la salida que fue capitalizado por Dembélé, quien asistió a Mbappé para el 2-0 en el marcador. El delantero alcanzó así su segundo gol de la noche y llegó a 16 tantos en Mundiales, alcanzando así a Klose y quedando a dos de Messi.
Con la ventaja consolidada, Francia encontró aún más espacios y castigó con velocidad cada pérdida rival. A los 66', Dembélé quedó mano a mano con el arquero gracias a un buen pase de tres dedos de Olise y definió cruzado para establecer el 3-0 definitivo, cerrando una actuación sin sobresaltos para los europeos.
En el tramo final, Francia administró el resultado con tranquilidad y terminó firmando una victoria que aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final. En la próxima jornada, el equipo francés buscará el puntaje perfecto ante Noruega para cerrar la fase de grupos en lo más alto.
comentar