Tras un parón de dos horas, Francia goleó a Irak con doblete de Mbappé y a 16avos

El partido sufrió una interrupción prolongada durante el entretiempo debido a la activación del protocolo de seguridad por alerta de tormenta eléctrica, lo que obligó a suspender el inicio de la segunda parte durante más de dos horas. Tras la reanudación, Irak cometió un grave error en la salida que fue capitalizado por Dembélé, quien asistió a Mbappé para el 2-0 en el marcador. El delantero alcanzó así su segundo gol de la noche y llegó a 16 tantos en Mundiales, alcanzando así a Klose y quedando a dos de Messi.