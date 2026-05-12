Sergio Ramos comprará a Sevilla: los detalles del acuerdo

El histórico defensor se convertirá en el principal accionista del club andaluz, donde se formó e inició su carrera profesional. Solo resta la firma y la aprobación del Consejo Superior de Deportes.
Sergio Ramos se convertirá en el principal accionista del Sevilla, el club donde se formó e inició su carrera profesional, además de tener recientemente un segundo ciclo. El histórico defensor llegó a un acuerdo con los actuales propietarios de la institución y solo resta la firma y la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD).
Ramos, quien tiene 40 años y se encuentra con el pase en su poder tras su paso por Monterrey, tendrá el 60% del capital social del club, valuado en aproximadamente 400 millones de euros. La leyenda del Real Madrid se sumó a los futbolistas dueños, como el propio Lionel Messi, que hace algunas semanas compró el UE Cornellá, de la tercera división española.
El pacto final incorpora las acciones de José María del Nido Benavente, máximo accionista a título particular, así como el paquete de algo más de cien acciones en manos del actual presidente, José María del Nido Carrasco. Los títulos de ambos han estado representados en las reuniones por el abogado Alberto Pérez Solano, aunque ninguno de los dos ha participado personalmente en el encuentro en el hotel sevillano, según detalla Diario de Sevilla.
El proceso ahora avanza hacia la fase notarial, en la que se formalizará legalmente la operación mediante la firma de los documentos y el traspaso oficial de las acciones. Para que la compra tenga efecto, será imprescindible la aprobación de LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD), instituciones responsables de validar la solvencia de los nuevos propietarios y el cumplimiento de la normativa sobre cambios de propiedad en clubes profesionales.
Sergio Ramos tuvo dos etapas en Sevilla. Debutó en la temporada 2003/04 y culminó su primer ciclo en la 2005/06. En ese lapso jugó 50 partidos y convirtió tres goles. Después de sus pasos por Real Madrid (16 temporadas) y PSG (dos temporadas) volvió al club andaluz en la campaña 2023/24, donde jugó 37 encuentros y marcó siete veces.
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