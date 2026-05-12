Sergio Ramos comprará a Sevilla: los detalles del acuerdo

El proceso ahora avanza hacia la fase notarial, en la que se formalizará legalmente la operación mediante la firma de los documentos y el traspaso oficial de las acciones. Para que la compra tenga efecto, será imprescindible la aprobación de LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD), instituciones responsables de validar la solvencia de los nuevos propietarios y el cumplimiento de la normativa sobre cambios de propiedad en clubes profesionales.

Sergio Ramos tuvo dos etapas en Sevilla. Debutó en la temporada 2003/04 y culminó su primer ciclo en la 2005/06. En ese lapso jugó 50 partidos y convirtió tres goles. Después de sus pasos por Real Madrid (16 temporadas) y PSG (dos temporadas) volvió al club andaluz en la campaña 2023/24, donde jugó 37 encuentros y marcó siete veces.