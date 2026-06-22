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Video: los dos goles de Messi a Austria para meter a Argentina en 16avos de final

Tras errar un penal, el capitán de la Selección Argentina se despachó con dos tantos como revancha para darle el triunfo 2-0 al equipo y lograr el pase a la próxima ronda.

Messi se despachó con dos goles contra Austria por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 18 gritos, pasando por dos al delantero alemán Miroslav Klose, quien tenía el récord y había deseado que el argentino lo supere en esta edición.

Tras errar un penal y quedar frustrado dos veces por David Alaba, Messi anotó un doblete. El primero comenzó con Thiago Almada manejando el ataque, quien encontró espacio para avanzar y luego habilitar a Facundo Medina, quien mandó el centro atrás para el 10, quien de zurda mandó el balón a la red.

El tanto también volvió a mostrar una de las características que acompañaron a Messi durante sus participaciones mundialistas: los remates desde media distancia. Ya había convertido de esa manera frente a Argelia, Bosnia, Irán, México y Australia, además del recordado tiro libre ante Nigeria en Brasil 2014.

Y, en su segundo gol en el tiempo de descuento del encuentro, demostró su hambre por seguir marcando goles y ganando cosas a dos días de cumplir 39 años y en una carrera llena de goles y títulos.

Una vez más, Messi sumó un capítulo a una carrera que parece no tener límites. A los récords, los títulos y las asistencias, ahora también le agrega el privilegio de ser el máximo goleador histórico de los Mundiales por sobre Klose.

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ADEMÁS: Messi inició el Mundial con cinco goles en dos partidos: "Es espectacular"

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