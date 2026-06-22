Video: los dos goles de Messi a Austria para meter a Argentina en 16avos de final

Tras errar un penal, el capitán de la Selección Argentina se despachó con dos tantos como revancha para darle el triunfo 2-0 al equipo y lograr el pase a la próxima ronda.

Messi se despachó con dos goles contra Austria por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 18 gritos, pasando por dos al delantero alemán Miroslav Klose, quien tenía el récord y había deseado que el argentino lo supere en esta edición.