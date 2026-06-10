Lionel Scaloni: el reemplazante de Balerdi y la ilusión de la gente con el Mundial

El entrenador de la Selección Argentina avisó que "capaz me tomo dos días" para anunciar el sustituto del lesionado y le habló a la gente de cara a la máxima cita.
Con goles de Valentín Barco, Lionel Messi (de penal) y Thiago Almada, Argentina goleó 3 a 0 a Islandia en Alabama en el último amistoso de cara a la Copa del Mundo. Tras el encuentro que dejó muy buenas sensaciones, Lionel Scaloni habló del reemplazante de Leonardo Balerdi y la ilusión de la gente con que el equipo gane el Mundial.
"La verdad que era un partido difícil porque más allá del rival, que tiene su jerarquía, era a una semana del debut y queríamos que todos terminen bien. Por eso repartimos los minutos. Defendimos cuando tuvimos que hacerlo y también jugamos", inició Scaloni sobre el partido.
"Capaz un día más me tomo para definir el reemplazo de Balerdi. Tenemos una idea, pero estuvimos hablando y capaz un día o dos nos vamos a tomar porque la prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas. Eso me ayudó a que esa sea la decisión. Hay dos opciones", expresó sobre el nombre 26 de Argentina en la máxima cita.
"Lo único que hago yo es meter la pata porque hay un montón que merecen jugar. Es una continua toma de decisiones e intentar dar en la tecla. El entrenador está para eso, no tengo claro quién va a jugar. Juegue quien juegue, el otro también lo merece", comentó sobre si cree que habrá futbolistas que se ganen un lugar en el 11 durante la copa como en Qatar 2022.
Y sobre los cambios en el mediocampo expresó: “En principio darles rodaje a Lo Celso, Barco, Palacios, que nos está dando buen nivel en ese puesto. Nos dan variantes y está bueno que el equipo los tenga”.
Por último, habló de la ilusión de la gente: “Estamos en un momento importante, estamos bien. Eso no te asegura nada, pero me garantizan que van a dejar todo y seguir jugando como lo están haciendo. Son un espectáculo cuando juegan y cuando defienden. Corren como si no hubiera un mañana, el equipo está. Después si la pelota entra o no, es secundario. La gente se va a sentir identificada con este equipo, de eso no tengo ninguna duda. El Mundial no lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que ayudan. Vamos a luchar hasta el último momento”.
comentar