Lionel Scaloni: el reemplazante de Balerdi y la ilusión de la gente con el Mundial

Y sobre los cambios en el mediocampo expresó: “En principio darles rodaje a Lo Celso, Barco, Palacios, que nos está dando buen nivel en ese puesto. Nos dan variantes y está bueno que el equipo los tenga”.

Por último, habló de la ilusión de la gente: “Estamos en un momento importante, estamos bien. Eso no te asegura nada, pero me garantizan que van a dejar todo y seguir jugando como lo están haciendo. Son un espectáculo cuando juegan y cuando defienden. Corren como si no hubiera un mañana, el equipo está. Después si la pelota entra o no, es secundario. La gente se va a sentir identificada con este equipo, de eso no tengo ninguna duda. El Mundial no lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que ayudan. Vamos a luchar hasta el último momento”.