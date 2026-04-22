Prohíben papelitos en los estadios de CABA tras el recibimiento de River ante Boca

El Gobierno de la Ciudad tomó la sorpresiva decisión tras el pequeño incendio que se generó en una tribuna del Monumental en la previa del Superclásico.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de papelitos en los estadios luego del incidente registrado en el Monumental durante la previa del Superclásico entre River y Boca. La medida fue definida por el Comité de Seguridad en el Fútbol tras un principio de incendio en una tribuna, en medio de un masivo recibimiento organizado por los hinchas. La disposición ya rige en todo el ámbito porteño y alcanza a cualquier evento futbolístico.
“No se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos”, indicó el organismo mediante un comunicado. La resolución fue adoptada por unanimidad y se fundamenta en los riesgos que implica el uso de estos materiales en contextos de alta concurrencia.
El episodio que originó la decisión ocurrió minutos antes del inicio del partido entre River y Boca, cuando una butaca en la tribuna Centenario alta se prendió fuego. Aunque el foco fue controlado con rapidez y no se registraron heridos, el hecho encendió alertas en materia de seguridad. El recibimiento había incluido más de 50 toneladas de papel, en una escena que buscó recuperar una tradición histórica en las canchas argentinas.
Desde el Comité señalaron que el club organizador contaba con protocolos y recursos para responder ante emergencias, lo que permitió evitar consecuencias mayores. Sin embargo, remarcaron que el incidente dejó en evidencia el potencial riesgo de ignición asociado a los papelitos, incluso bajo condiciones controladas.
La medida tiene carácter preventivo y de aplicación inmediata en todos los estadios de la Ciudad de Buenos Aires. Según explicaron, el objetivo es priorizar la seguridad del público y reducir al mínimo la posibilidad de nuevos incidentes en espectáculos deportivos masivos.
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