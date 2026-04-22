Prohíben papelitos en los estadios de CABA tras el recibimiento de River ante Boca

image El foco de fuego en el Monumental que rápidamente fue contenido por el personal.

Desde el Comité señalaron que el club organizador contaba con protocolos y recursos para responder ante emergencias, lo que permitió evitar consecuencias mayores. Sin embargo, remarcaron que el incidente dejó en evidencia el potencial riesgo de ignición asociado a los papelitos, incluso bajo condiciones controladas.

La medida tiene carácter preventivo y de aplicación inmediata en todos los estadios de la Ciudad de Buenos Aires. Según explicaron, el objetivo es priorizar la seguridad del público y reducir al mínimo la posibilidad de nuevos incidentes en espectáculos deportivos masivos.