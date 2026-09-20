Rosario Central le ganó a Argentinos Juniors y lo igualó en la cima de la Zona B

El Canalla se impuso por 1 a 0 al Bicho en el Gigante de Arroyito y lo alcanzó en la punta de la zona del Torneo Clausura.
Rosario Central le ganó 1 a 0 a Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito por la fecha 10 del Torneo Clausura. Ignacio Ovando anotó el gol del triunfo del Canalla, que con estos tres puntos igualó al Bicho en la cima de la Zona B del certamen.
El equipo de Jorge Almirón marcó el gol de la victoria a los 41 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Ignacio Ovando tras un centro de Vicente Pizarro, quien tuvo un gran partido por la banda derecha. Previamente, el local tuvo dos aproximaciones y el visitante tuvo un buen rato de protagonismo con Molina como estandarte. De hecho, el delantero anotó pero fue anulado por el VAR debido a un finísimo offside.
En el complemento, con un Argentinos tirado al ataque en busca de la igualdad, Central estuvo cerca de liquidar la historia con un remate de Campaz que superó a Cortés pero fue despejado por Claudio Bravo a pocos metros de tener destino de red. Además, Cortés le atajó un remate cercano a Copetti, un tiro de chilena a Sandez y Campaz no estuvo fino, motivos por los que la diferencia en el marcador fue mínima.
Con este triunfo, Central alcanzó a Argentinos y ambos comparten la cima de la Zona B del Torneo Clausura con 18 puntos cada uno. Ahora, el Canalla visitará el lunes a Banfield y el Bicho recibirá el sábado a Tigre por la próxima jornada del campeonato local.
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