Rosario Central le ganó a Argentinos Juniors y lo igualó en la cima de la Zona B

En el complemento, con un Argentinos tirado al ataque en busca de la igualdad, Central estuvo cerca de liquidar la historia con un remate de Campaz que superó a Cortés pero fue despejado por Claudio Bravo a pocos metros de tener destino de red. Además, Cortés le atajó un remate cercano a Copetti, un tiro de chilena a Sandez y Campaz no estuvo fino, motivos por los que la diferencia en el marcador fue mínima.