Vélez le ganó un partidazo a Tigre en el Amalfitani sobre el final

El equipo de Guillermo Barros Schelotto venció por 3 a 2 al Matador en Liniers con un gol a un minuto del final y sigue prendido en la Zona A del Clausura y la tabla anual.
Vélez venció 3 a 2 a Tigre de manera agónica en el José Amalfitani por la décima fecha del Torneo Clausura. Ronaldo Martínez fue la gran figura de la noche con un doblete, mientras que el juvenil de Juan Cruz Policella -categoría 2009- anotó su primer tanto en Primera División. Por su parte, Ignacio Russo y Jerónimo Dómina marcaron para el visitante.
El equipo de Guillermo abrió el marcador a los 14 minutos de juego en un contraataque conducido por Matías Pellegrini, quien dejó mano a mano a Ronaldo Martínez, quien con su remate superó la resistencia de Felipe Zenobio. De esta manera, el local se fue 1 a 0 arriba del marcador al descanso.
Ignacio Russo, a los 12' del complemento, anotó la igualdad para Tigre con un fuerte tiro después de un gran ataque del visitante a puro toque. Después, el local se volvería a poner arriba del marcador con una buena jugada que derivó en un centro al medio del área y una finalización de primera del juvenil Juan Cruz Policella, logrando así su bautismo de gol.
Tigre estampó el 2-2 con un tanto de Jerónimo Dómina a cuatro minutos del final tras una desatención del local y parecía que se le escapaba la victoria a Vélez, pero Ronaldo Martínez decretó el 3-2 a un minuto de finalizar el compromiso con una tremenda volea dentro del área, que hizo delirar a todo el Amalfitani.
Así, Vélez celebró una victoria agónica ante Tigre y llegó a 20 puntos en diez fechas, para quedar como escolta de Instituto en la Zona A del Torneo Clausura. Además, igualó a Independiente Rivadavia - que aún debe jugar- en la cima de la tabla anual.
comentar