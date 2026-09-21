Vélez le ganó un partidazo a Tigre en el Amalfitani sobre el final

Ignacio Russo, a los 12' del complemento, anotó la igualdad para Tigre con un fuerte tiro después de un gran ataque del visitante a puro toque. Después, el local se volvería a poner arriba del marcador con una buena jugada que derivó en un centro al medio del área y una finalización de primera del juvenil Juan Cruz Policella, logrando así su bautismo de gol.