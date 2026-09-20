Newell's venció a Platense y se metió en zona de playoffs

Con este resultado, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka escaló hasta la séptima posición de la Zona A del Clausura con 16 unidades, quedando a seis del líder Instituto. Por su parte, Platense, que venía de quedarse afuera de la Copa Libertadores en una histórica campaña, sumó otra pena y está en los últimos puestos de su zona del certamen.