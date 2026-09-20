Newell's venció a Platense y se metió en zona de playoffs

La Lepra se impuso por 1 a 0 al Calamar en un Ciudad de Vicente López a puertas cerradas y entró en los puestos de clasificación a la próxima instancia del Torneo Clausura.
Bajo la lluvia, Newell's venció 1 a 0 a Platense en un Estadio Ciudad de Vicente López a puertas cerradas -por suspensión por incidentes en la Libertadores- y se metió en zona de playoffs en el Torneo Clausura. Santiago Solari anotó el único gol del triunfo de la Lepra, que llegó a seis encuentros sin victorias en el campeonato local.
El equipo rosarino logró el tanto de la victoria a los 18 minutos de juego con un contraataque que Santiago Solari terminó con una gran paciencia en el área para definir en el momento justo, con el arquero y los defensores tirados dentro del área en su intento de adivinar y bloquear el remate respectivamente.
En una primera etapa chata, con pocos remates al arco, Platense probó algunas veces desde lejos y Newell's intentó con algún centro para Matías Cóccaro. El segundo tiempo continuó con un juego con pocas asociaciones y tuvo la expulsión de Celias Ingenthron por un codazo al propio "Zorro" cuando restaban diez minutos para el final.
Con este resultado, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka escaló hasta la séptima posición de la Zona A del Clausura con 16 unidades, quedando a seis del líder Instituto. Por su parte, Platense, que venía de quedarse afuera de la Copa Libertadores en una histórica campaña, sumó otra pena y está en los últimos puestos de su zona del certamen.
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