Con un doblete de Haaland, Noruega goleó 4 a 1 a Irak en su debut mundialista

El delantero del Manchester City convirtió sus primeros tantos en un Mundial y fue la gran figura en el sólido estreno del conjunto europeo en el Grupo I.
Noruega comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 4-1 a Irak en un encuentro que tuvo momentos de paridad, pero que terminó reflejando la superioridad física y futbolística del conjunto escandinavo. Con Erling Haaland como gran protagonista, los europeos aprovecharon sus oportunidades y dieron un paso importante en la pelea por la clasificación dentro del Grupo I.
El primer golpe llegó a los 29 minutos tras una rápida transición ofensiva que encontró espacios por el sector izquierdo. Antonio Nusa habilitó la subida de David Wolfe, quien envió un centro preciso al área chica para que Haaland apareciera por el segundo palo y definiera con una gran estirada. El delantero del Manchester City celebró así su primer gol en una Copa del Mundo, en el regreso de Noruega al máximo torneo internacional después de una larga ausencia desde Francia 98.
Irak reaccionó y encontró el empate antes del descanso con Ali Jassim desbordando por izquierda para asistir a Amir Al-Ammari, que colocó un centro perfecto para la llegada de Aymen Hussein. El delantero ganó de cabeza dentro del área y venció a la defensa noruega para establecer el 1-1. S
Sin embargo, cuando el conjunto asiático atravesaba su mejor momento, una desatención defensiva le devolvió la ventaja a los europeos. Akam Hashem jugó hacia atrás para su arquero, Jalal Hassan dudó en la salida y Haaland aprovechó la presión para desviar la pelota y convertir el 2-1.
La propuesta iraquí continuó antes del entretiempo, con Ali Al-Hamadi que tuvo una posibilidad inmejorable pero no logró concretar. La falta de eficacia terminó siendo determinante ante un rival que mostró mayor contundencia en las áreas.
Durante el complemento el partido perdió algo de intensidad, aunque Noruega encontró la tranquilidad definitiva mediante una pelota parada. Leo Oestigaard ganó de cabeza dentro del área, tras un córner, y marcó el 3-1 que empezó a sentenciar la historia. En la última del partido, Hussein la empujó en contra de su arco tras un pase de Haaland, lo que selló el 4-1 final y tres puntos de oro para los nórdicos, que enfrentarán a Senegal, el próximo lunes a las 21, en busca de pelear el primer puesto del grupo con Francia.
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