Con un doblete de Haaland, Noruega goleó 4 a 1 a Irak en su debut mundialista

La propuesta iraquí continuó antes del entretiempo, con Ali Al-Hamadi que tuvo una posibilidad inmejorable pero no logró concretar. La falta de eficacia terminó siendo determinante ante un rival que mostró mayor contundencia en las áreas.

Durante el complemento el partido perdió algo de intensidad, aunque Noruega encontró la tranquilidad definitiva mediante una pelota parada. Leo Oestigaard ganó de cabeza dentro del área, tras un córner, y marcó el 3-1 que empezó a sentenciar la historia. En la última del partido, Hussein la empujó en contra de su arco tras un pase de Haaland, lo que selló el 4-1 final y tres puntos de oro para los nórdicos, que enfrentarán a Senegal, el próximo lunes a las 21, en busca de pelear el primer puesto del grupo con Francia.

El resumen de Noruega 4-1 Irak