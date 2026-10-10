Con un gol agónico del Cuti Romero, el Atlético de Madrid venció al Alavés

El defensor argentino marcó de cabeza a los 42 minutos del segundo tiempo para sellar el 2-1. El equipo de Diego Simeone suma 19 puntos y sigue detrás del Barcelona.
Atlético de Madrid venció 2-1 al Deportivo Alavés con un gol agónico de Cristian “Cuti” Romero, quien convirtió de cabeza a los 42 minutos del segundo tiempo por la octava fecha de la Liga de España. Con el triunfo, el equipo dirigido por Diego Simeone llegó a los 19 puntos y quedó como escolta del Barcelona, líder con 24 unidades y un partido menos.
El conjunto madrileño había comenzado en ventaja con un tanto de Alejandro Grimaldo a los 33 minutos de la primera parte. Sin embargo, Lucas Boyé igualó para el Alavés de penal, en el sexto minuto de descuento, antes del entretiempo. La definición llegó sobre el cierre, después de un segundo tiempo en el que al Atlético le costó aprovechar sus oportunidades.
A los 16 minutos del complemento, el mediocampista Ángel Pérez fue expulsado en el Alavés y dejó a su equipo con diez jugadores. El Atlético pasó a contar con superioridad numérica, pero no consiguió traducirla rápidamente en el gol que necesitaba para quedarse con los tres puntos.
Cuando el empate parecía definitivo, Álex Baena se proyectó por la izquierda y envió un centro de tres dedos al área. Romero, ubicado como centrodelantero en los minutos finales, anticipó a la defensa y conectó un cabezazo que selló el 2-1 a tres minutos del cierre del tiempo reglamentario.
La fórmula de utilizar al defensor argentino como referencia ofensiva en el tramo final ya había dado resultado en la Selección argentina. En el encuentro ante Egipto, Romero también había avanzado al área rival y anotado el descuento cuando faltaban 11 minutos para el final.
El triunfo le permitió al Atlético sostenerse en la pelea por la cima de la Liga española. Con 19 puntos, quedó por detrás del Barcelona, que suma 24 y todavía debe disputar su partido de la fecha ante el Getafe.
El equipo de Simeone cuenta también con presencia argentina en su plantel: Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso. La victoria ante el Alavés le permitió sumar tres puntos en un partido que se resolvió en los últimos instantes.
Por su parte, el Alavés no pudo sostener el empate pese a haber resistido durante buena parte del segundo tiempo con un jugador menos. La expulsión de Ángel Pérez condicionó el cierre del encuentro y el equipo terminó cediendo ante la presión del conjunto local.
En los otros partidos de la jornada del sábado, Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao igualaron 0-0. Además, el Barcelona goleó 3-0 al Getafe y el Real Madrid se enfrentará ante el Villarreal.
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