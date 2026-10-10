Con un gol agónico del Cuti Romero, el Atlético de Madrid venció al Alavés

La fórmula de utilizar al defensor argentino como referencia ofensiva en el tramo final ya había dado resultado en la Selección argentina. En el encuentro ante Egipto, Romero también había avanzado al área rival y anotado el descuento cuando faltaban 11 minutos para el final.

El triunfo le permitió al Atlético sostenerse en la pelea por la cima de la Liga española. Con 19 puntos, quedó por detrás del Barcelona, que suma 24 y todavía debe disputar su partido de la fecha ante el Getafe.

El equipo de Simeone cuenta también con presencia argentina en su plantel: Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso. La victoria ante el Alavés le permitió sumar tres puntos en un partido que se resolvió en los últimos instantes.

Por su parte, el Alavés no pudo sostener el empate pese a haber resistido durante buena parte del segundo tiempo con un jugador menos. La expulsión de Ángel Pérez condicionó el cierre del encuentro y el equipo terminó cediendo ante la presión del conjunto local.

En los otros partidos de la jornada del sábado, Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao igualaron 0-0. Además, el Barcelona goleó 3-0 al Getafe y el Real Madrid se enfrentará ante el Villarreal.