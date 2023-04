Con un gol de Retegui en el descuento, Tigre le empató a Gimnasia

El goleador, que ingresó en el segundo tiempo, agarró un rebote dentro del área y la mandó a guardar a los 95 minutos para pinchar las ilusiones de Gimnasia.

Tigre tiene un plus y se llama Mateo Retegui. No por nada el delantero que ahora también la mete con la Selección de Italia es el goleador del torneo. El Matador, que se fue al descanso perdiendo 1-0, lo tuvo en el banco, lo mandó a la cancha en el segundo periodo, y consiguió el empate en tiempo adicionado gracias al ex -justamente- Estudiantes de Plata.