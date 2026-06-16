Con un triplete de Messi, Argentina golea a Argelia en Kansas

Con un doblete de Leo, la Scaloneta vence 2 a 0 al combinado africano. El VAR anuló un tanto del capitán de la Selección y Fares Chaibi en el inicio del partido.

La Selección Argentina enfrenta este martes a Argelia en el Kansas City Stadium por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El campeón vigente pone en marcha la defensa del título obtenido en Qatar 2022 y buscará arrancar con el pie derecho frente a un rival que regresa a la máxima cita tras ausentarse en las dos últimas ediciones.