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Con un triplete de Messi, Argentina golea a Argelia en Kansas

Con un doblete de Leo, la Scaloneta vence 2 a 0 al combinado africano. El VAR anuló un tanto del capitán de la Selección y Fares Chaibi en el inicio del partido.

La Selección Argentina enfrenta este martes a Argelia en el Kansas City Stadium por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El campeón vigente pone en marcha la defensa del título obtenido en Qatar 2022 y buscará arrancar con el pie derecho frente a un rival que regresa a la máxima cita tras ausentarse en las dos últimas ediciones.

Argentina le gana a Argelia con un golazo de Messi

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Los goles anulados en el inicio del partido

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Formaciones del partido

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Datos del partido de Argentina - Argelia por el Mundial 2026

TV: TyC Sports, Telefé, DSports, TV Pública, Disney +

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

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