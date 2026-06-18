Conmoción en Canadá-Qatar por la durísima lesión de un futbolista

El futbolista canadiense Ismael Koné sufrió una tremenda fractura que derivó en la expulsión de Assim Madibo en la goleada 6 a 0 del equipo anfitrión al combinado asiático.

Canadá aplastó 6 a 0 a Qatar en Vancouver por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 y logró su primer triunfo en una Copa del Mundo y estableció un nuevo récord de máxima goleada de una selección de Concacaf en la máxima cita. Sin embargo, la impresionante lesión de Ismael Koné conmocionó al equipo anfitrión y le dejó un saldo muy lamentable del encuentro.