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Conmoción en Canadá-Qatar por la durísima lesión de un futbolista

El futbolista canadiense Ismael Koné sufrió una tremenda fractura que derivó en la expulsión de Assim Madibo en la goleada 6 a 0 del equipo anfitrión al combinado asiático.

Canadá aplastó 6 a 0 a Qatar en Vancouver por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 y logró su primer triunfo en una Copa del Mundo y estableció un nuevo récord de máxima goleada de una selección de Concacaf en la máxima cita. Sin embargo, la impresionante lesión de Ismael Koné conmocionó al equipo anfitrión y le dejó un saldo muy lamentable del encuentro.

A los nueve minutos del complemento y en su intento de quitarle el balón, Assim Madibo terminó "barriendo" la pierna izquierda del futbolista canadiense y le provocó una grave lesión, que derivó en la segunda tarjeta roja para Qatar que ya había sufrido la expulsión Homam Al-Amin al cierre del primer tiempo.

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Los compañeros de Koné quedaron visiblemente conmovidos por la situación y, de inmediato, le dedicaron el cuarto gol convertido de tiro libre por Nathan-Dylan Saliba mostrando su camiseta. Los rivales también se quedaron impactando al ver la pierna del futbolista al momento de la lesión.

Canadá, que venía de empatar 1 a 1 con Bosnia en su estreno mundialista, quedó muy cerca de lograr la clasificación a los 16avos de final pensando en que tiene 4 puntos y en la diferencia de goles que consiguió esta noche. Quedará como uno de los mejores terceros como mínimo.

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