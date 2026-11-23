El ídolo de la Lepra se quejó de que "la figura de los partidos son los árbitros" después del cuestionado labor de Nicolás Ramírez en el duelo que dejó al club afuera del Clausura.
La eliminación de Newell’s ante Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura dejó mucha bronca en el conjunto rosarino por el arbitraje de Nicolás Ramírez. Después de la derrota por 4-2 en La Plata, Maxi Rodríguez, uno de los máximos ídolos de la Lepra, expresó su malestar a través de las redes sociales y apuntó directamente contra el protagonismo que están teniendo los jueces en el fútbol argentino.
“Ya no nos preguntamos más contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica para ganar; ahora nos preguntamos quién es el árbitro del partido. Ya no hablamos más de qué bien jugó el 10 o qué bien jugó el 5; ahora la figura de los partidos son los árbitros”, publicó la Fiera en una historia de Instagram, acompañada por una imagen de Ramírez, quien va de arbitraje polémico a arbitraje polémico.
El enojo del exfutbolista estuvo relacionado con varias decisiones que generaron controversia durante el encuentro. Una de las más discutidas ocurrió cuando Germán Conti cometió un penal sobre Santiago Solari: el defensor de Gimnasia ya estaba amonestado, pero el árbitro no le mostró la segunda tarjeta amarilla. Más tarde, durante el tiempo suplementario, Jerónimo Russo y Martín Ortega fueron expulsados en Newell’s, que terminó con nueve jugadores en el campo.
Con la ventaja numérica, Gimnasia consiguió aprovechar los espacios y selló la clasificación a los cuartos de final con dos goles en el alargue. El cierre también estuvo marcado por un fuerte tumulto entre futbolistas de ambos equipos y nuevas expulsiones. Así, la actuación de Ramírez volvió a quedar bajo la lupa, después de los cuestionamientos que había recibido por su desempeño en el último Superclásico.
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