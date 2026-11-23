“Ya no nos preguntamos más contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica para ganar; ahora nos preguntamos quién es el árbitro del partido. Ya no hablamos más de qué bien jugó el 10 o qué bien jugó el 5; ahora la figura de los partidos son los árbitros”, publicó la Fiera en una historia de Instagram, acompañada por una imagen de Ramírez, quien va de arbitraje polémico a arbitraje polémico.