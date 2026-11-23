Los dos argentinos restantes dentro de los cien mejores fueron Román Burruchaga, en el puesto 79 con 735 puntos, y Marco Trungelliti, en el 92 con 660. De esta manera, el país terminó el 2026 con diez jugadores en el Top 100 y cuatro entre los primeros 50, con Cerúndolo como principal exponente de una delegación que volvió a tener una presencia numerosa en la élite del tenis masculino.