Francisco Cerúndolo, en el puesto 20 del ranking, encabeza la delegación albiceleste en el último el ranking ATP del año, que tiene a Alexander Zverev en la cima como número uno.
El tenis argentino cerró el 2026 con diez representantes entre los 100 mejores del ranking ATP, en un balance que volvió a mostrar una importante presencia nacional en el circuito internacional. Francisco Cerúndolo es el mejor ubicado, al finalizar en el puesto 20, con 2.220 puntos, y se consolidó como la principal raqueta del país. La clasificación tiene como líder al alemán Alexander Zverev, quien finalizó con 10.350 puntos.
El segundo argentino mejor ubicado es Tomás Etcheverry, en el puesto 29 con 1.640 unidades. El platense tuvo un año destacado al conseguir su primer título en el ATP Tour, con la consagración en el ATP 500 de Río de Janeiro. Luego, el tercer argentino mejor posicionado fue Thiago Tirante, quien terminó 47° con 1.197 puntos y alcanzó la mejor ubicación de su carrera.
La lista de argentinos dentro del Top 50 se completó con Mariano Navone, que finalizó en el puesto 49 con 1.095 puntos. Un poco más atrás quedaron Sebastián Báez (53°, 1.040) y Juan Manuel Cerúndolo (54°, 1.015), quienes también lograron cerrar el calendario entre los 60 mejores del mundo.
Además, otros dos representantes nacionales terminaron muy cerca entre sí: Camilo Ugo Carabelli fue 65° con 845 puntos y Facundo Díaz Acosta ocupó el puesto 66 con 836. Este último tuvo como uno de los aspectos destacados de su temporada la conquista de seis títulos en el circuito Challenger, que le permitieron recuperar terreno en la clasificación internacional.
Los dos argentinos restantes dentro de los cien mejores fueron Román Burruchaga, en el puesto 79 con 735 puntos, y Marco Trungelliti, en el 92 con 660. De esta manera, el país terminó el 2026 con diez jugadores en el Top 100 y cuatro entre los primeros 50, con Cerúndolo como principal exponente de una delegación que volvió a tener una presencia numerosa en la élite del tenis masculino.
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