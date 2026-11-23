Tras ganar la Liga 2026 y la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena afrontará del 25 de noviembre al 19 de diciembre distintos compromisos en búsqueda de seguir dando vueltas olímpicas.

Boca afrontará un calendario cargado en el tramo final de 2026, con la posibilidad de sumar hasta tres títulos en apenas 24 días. Después de consagrarse campeón de la Tabla Anual frente a Defensa y Justicia y de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, el equipo de Rodolfo Arruabarrena todavía tiene por delante la definición de la Copa Argentina y los playoffs del Torneo Clausura, con la posibilidad de disputar también el Trofeo de Campeones.