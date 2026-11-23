Tras ganar la Liga 2026 y la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena afrontará del 25 de noviembre al 19 de diciembre distintos compromisos en búsqueda de seguir dando vueltas olímpicas.
Boca afrontará un calendario cargado en el tramo final de 2026, con la posibilidad de sumar hasta tres títulos en apenas 24 días. Después de consagrarse campeón de la Tabla Anual frente a Defensa y Justicia y de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, el equipo de Rodolfo Arruabarrena todavía tiene por delante la definición de la Copa Argentina y los playoffs del Torneo Clausura, con la posibilidad de disputar también el Trofeo de Campeones.
El primer compromiso será este miércoles 25 de noviembre, desde las 21, cuando reciba a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Clausura. En caso de avanzar, el Xeneize volverá a jugar el domingo 29 frente a Gimnasia de La Plata, nuevamente como local, por los cuartos de final. Si supera esa instancia, disputará las semifinales el domingo 6 de diciembre ante Rosario Central o Barracas Central.
En paralelo, Boca tiene una final asegurada: el miércoles 2 de diciembre enfrentará a Platense por la Copa Argentina. La AFA confirmó que el encuentro mantendrá esa fecha, pese a los rumores de una posible postergación. Todavía resta definir el estadio y el horario, aunque los escenarios que aparecen como principales candidatos son el Gigante de Arroyito de Rosario y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
El calendario podría extenderse hasta el sábado 12 de diciembre, fecha prevista para la final del Torneo Clausura. Para llegar a esa instancia, el conjunto de Arruabarrena deberá superar tres eliminatorias consecutivas. Además, si consigue quedarse con ese campeonato, tendrá una última definición el sábado 19 de diciembre, cuando dispute el Trofeo de Campeones frente al ganador del otro certamen de la temporada.
De esta manera, Boca tiene por delante un cierre de año con mucho en juego: podría conquistar la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Para eso, deberá afrontar una seguidilla de partidos decisivos, con apenas unos días de descanso entre algunos compromisos y la posibilidad de terminar 2026 con una cosecha de cuatro títulos.
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