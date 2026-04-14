Copa Libertadores 2026: Boca Juniors debuta como local ante Barcelona de Ecuador

El regreso del Pipa y un rival necesitado

Uno de los grandes atractivos de la noche será la vuelta de Darío Benedetto a la Bombonera, esta vez como jugador de Barcelona. El delantero tendrá un reencuentro especial con el público xeneize, aunque con la misión de convertir ante su exequipo.

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El conjunto ecuatoriano llega golpeado tras perder en su debut ante Cruzeiro y además bajo la lupa de la CONMEBOL por incidentes con sus hinchas en la fecha anterior.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt; Lautaro Di Lollo; Ayrton Costa; Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar; Milton Delgado; Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez; Adam Bareiro.

Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí; Álex Rangel; Javier Báez; Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez; Matías Lugo; Milton Céliz; Luis Cano; Héctor Villalba; Darío Benedetto.