Copa Libertadores 2026: Boca Juniors debuta como local ante Barcelona de Ecuador

fEl equipo de Claudio Úbeda cambia casi toda la formación pensando en el Superclásico, pero va por la cima del grupo frente al conjunto ecuatoriano, que tendrá a Darío Benedetto como visitante en Brandsen 805.
Boca Juniors recibirá este martes a Barcelona SC por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Tras el triunfo en Chile en el debut, el Xeneize intentará consolidarse en la cima del Grupo D en su primera presentación como local. El encuentro comenzará a las 21:30 en La Bombonera.
El partido se disputará desde las 21:30 y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, mientras que Leonard Mosquera estará a cargo del VAR. La transmisión será exclusiva de Fox Sports y también podrá verse a través de la plataforma Disney+, sin emisión en televisión abierta en esta ocasión.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda viene de empatar ante Independiente en el torneo local en el cual se decidió por una rotación masiva. Ahora, para este compromiso copero, el único que repetirá en el once inicial será Agustín Marchesín, que necesita sumar minutos tras recuperarse de una lesión y ganar ritmo de cara al Superclásico ante River.
En el mediocampo, Boca apostará a la jerarquía de Leandro Paredes junto a Santiago Ascacíbar para manejar el ritmo del partido. En ataque, la principal duda pasa por Miguel Merentiel, quien arrastra una molestia física. Si no llega en condiciones, su lugar será ocupado por Milton Giménez, acompañando a Adam Bareiro.
Uno de los grandes atractivos de la noche será la vuelta de Darío Benedetto a la Bombonera, esta vez como jugador de Barcelona. El delantero tendrá un reencuentro especial con el público xeneize, aunque con la misión de convertir ante su exequipo.
El conjunto ecuatoriano llega golpeado tras perder en su debut ante Cruzeiro y además bajo la lupa de la CONMEBOL por incidentes con sus hinchas en la fecha anterior.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt; Lautaro Di Lollo; Ayrton Costa; Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar; Milton Delgado; Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez; Adam Bareiro.
Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí; Álex Rangel; Javier Báez; Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez; Matías Lugo; Milton Céliz; Luis Cano; Héctor Villalba; Darío Benedetto.