Darío Benedetto palpitó el partido contra Boca y su vuelta a la Bombonera

El delantero de Barcelona de Ecuador, que este martes visitará al club azul y oro por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, contó que no gritaría un gol suyo.
Boca recibirá este martes, desde las 21, a Barcelona de Ecuador por la segunda jornada de la Copa Libertadores. El Xeneize tendrá que tener precaución con un delantero muy conocido. Darío Benedetto, hoy en el club amarillo, volverá a La Bombonera y palpitó un partido especial en lo personal.
"Una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz, donde dejé muchas cosas y la verdad que lo voy a aprovechar al máximo", declaró Benedetto, quien el pasado 21 de febrero cortó una racha de más de dos años sin convertir goles.
Y, consultado sobre si gritaría un gol en caso de convertir, fue claro en este diálogo con Primicias: "No, obviamente que no. Soy hincha de Boca, enfermo de Boca y lo voy a seguir siendo el resto de mi vida. Estoy defendiendo la camiseta de Barcelona y lo voy a hacer a muerte, soy profesional, es mi trabajo, pero obviamente le tengo mucho respeto".
"Está medio dividido. Vamos a ver que pasa", sentenció cuando le preguntaron sobre el recibimiento por parte de los hinchas. Y es que su segundo ciclo en Boca fue de más a menos y quedó marcado por la eliminación en octavos de final en la Copa Libertadores 2022 con Corinthians por errar un penal en el partido de vuelta y otro en la definición desde los doce pasos. Además, le reclamó premios a la dirigencia estando en el club y tuvo un flojo nivel en los últimos partidos.
Jugó 172 partidos, marcó 71 goles y ganó seis títulos en dos etapas en el club azul y oro.
Por estas cuestiones algunos hinchas le soltaron la mano. De hecho, en su primer y único regreso a La Bombonera, con la camiseta de Newell's en octubre del 2025, fue recibido por una mezcla de silbidos y aplausos que denotan la falta de unanimidad por parte de los fanáticos hacia la figura del Pipa.
Barcelona viene de caer 1 a 0 como local ante Cruzeiro en su debut en la Copa Libertadores, por lo que necesitará un resultado positivo en La Bombonera para no complicar sus chances de clasificar a los octavos de final. “Un partido difícil. Pero sabemos que es Boca, tampoco es el Milan…”, sentenció Sergio Núñez, delantero del equipo.
El entrenador César Farías, por su parte, fue mucho más respetuoso con el rival y con el ambiente que habrá en una nueva noche de Copa: "Necesitamos rebeldía para ganarle a Boca y, ante la adversidad futbolística y ambiental, los jugadores puedan tener una noche mágica".
Boca viene de ganarle 2 a 1 a Universidad Católica en su estreno copero e intentará prolongar su buen comienzo en el certamen continental en la previa del Superclásico.
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