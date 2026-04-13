Darío Benedetto palpitó el partido contra Boca y su vuelta a la Bombonera

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Jugó 172 partidos, marcó 71 goles y ganó seis títulos en dos etapas en el club azul y oro.

Por estas cuestiones algunos hinchas le soltaron la mano. De hecho, en su primer y único regreso a La Bombonera, con la camiseta de Newell's en octubre del 2025, fue recibido por una mezcla de silbidos y aplausos que denotan la falta de unanimidad por parte de los fanáticos hacia la figura del Pipa.

Barcelona viene de caer 1 a 0 como local ante Cruzeiro en su debut en la Copa Libertadores, por lo que necesitará un resultado positivo en La Bombonera para no complicar sus chances de clasificar a los octavos de final. “Un partido difícil. Pero sabemos que es Boca, tampoco es el Milan…”, sentenció Sergio Núñez, delantero del equipo.

El entrenador César Farías, por su parte, fue mucho más respetuoso con el rival y con el ambiente que habrá en una nueva noche de Copa: "Necesitamos rebeldía para ganarle a Boca y, ante la adversidad futbolística y ambiental, los jugadores puedan tener una noche mágica".

Boca viene de ganarle 2 a 1 a Universidad Católica en su estreno copero e intentará prolongar su buen comienzo en el certamen continental en la previa del Superclásico.