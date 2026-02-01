Corinthians se quedó con la Supercopa de Brasil en una final caliente ante Flamengo

La previa ya había encendido el clima por un fuerte cruce entre Felipe Melo y fanáticos del Timao, el experimentado mediocampista, con pasado reciente en Palmeiras, fue increpado por hinchas del Corinthians durante el ingreso al estadio, en una escena que se viralizó rápidamente en redes sociales y elevó la temperatura de un clásico que prometía fricción.

EL tenso momento que vivió Felipe Melo en la previa de la final

Embed E essa treta do Felipe Melo com o torcedor do Corinthians@flazoeiro_ pic.twitter.com/uGad24Qon5 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) February 1, 2026

Dentro del campo, Corinthians golpeó primero a los 25 minutos del primer tiempo con un remate oportuno de Gabriel Paulista, que aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador. El cierre de la etapa inicial fue un golpe duro para Flamengo, a instancias del VAR, Jorge Carrascal fue expulsado por una agresión y dejó al Mengão con diez jugadores para todo el complemento.

Ya en el segundo tiempo, el foco estuvo puesto en el debut de Lucas Paquetá, quien ingresó a los 12 minutos en su regreso al club tras concretarse la transferencia más cara de la historia del fútbol sudamericano, valuada en 50,2 millones de dólares. Flamengo buscó el empate con más empuje que claridad y tuvo su gran chance en tiempo de descuento, cuando Paquetá desperdició una volea dentro del área chica que se fue por encima del travesaño.

Con el Fla volcado al ataque y mal parado en el fondo, Corinthians liquidó la historia en la última jugada del partido. Yuri Alberto definió con jerarquía para el 2-0 definitivo y desató el festejo del Timao, que levantó la Supercopa de Brasil y comenzó el 2026 con un título en un clásico con polémicas y episodios calientes dentro y fuera de la cancha.