Luciano Spalletti, entrenador de la Vecchia Signora, reconoció públicamente que le gustaría volver a dirigir al goleador, quien brilló bajo sus órdenes en Inter.
Bomba: Juventus está interesado en Mauro Icardi y podría volver a la Serie A. Luciano Spalletti, entrenador de la Vecchia Signora, reconoció públicamente que le gustaría volver a dirigir al goleador argentino, quien brilló bajo sus órdenes en Inter durante las dos temporadas que coincidieron en la institución.
En conferencia de prensa, Spalletti fue consultado sobre posibles refuerzos y no dudó en elogiar al rosarino, a la par del nigeriano Victor Osimhen, a quien tuvo recientemente en Napoli: "Tengo mucho que decir sobre Osimhen. También me gusta hablar de Icardi. Ambos, a su manera, tienen el grupo sanguíneo número 9. Tienen cualidades indudables; con ellos dos tienes todos los planes: plan A, plan B, plan C".
El DT continuó su reflexión con una metáfora. "Con ellos, tienes las soluciones; solo tienes que decidir cómo volver a casa: si tocar el timbre, tirar la puerta abajo o echarla abajo. Osimhen la derriba; ese otro, en cuanto a remate dentro del área, fue uno de los mejores delanteros que he tenido la fortuna de entrenar", sentenció el entrenador.
En medio del interés de Juventus, Icardi marcó de penal este domingo en el triunfo por 4 a 0 de Galatasaray ante Kayserispor como local. El delantero argentino tiene vínculo vigente por seis meses más con el club turco pero su representante ya se encuentra en Estambul negociando una posible salida.
Según medios italianos, entre el atacante y la institución de Turín ya estaría todo acordado: un contrato por 18 meses lo espera en caso de destrabarse la situación con su club. En caso de darse el traspaso, Icardi tendría su tercera experiencia en el fútbol italiano.
En ese país, Icardi jugó en Sampdoria y brilló en Inter, donde dejó una marca de 154 goles en 258 partidos y donde incluso llegó a portar la cinta de capitán. Actualmente, a días de cumplir 33 años, se encuentra vigente en el Galatasaray de Turquía.
comentar