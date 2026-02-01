Franco Mastantuono: silbado en el Santiago Bernabéu y blanco de críticas lapidarias

Mastantuono fue silbado a los 14 minutos del complemento cuando se fue reemplazado por Gonzalo García tras comenzar como titular en el partido. Vinicius, que a su corta edad ya ganó dos Champions League en el club, tampoco zafó de los silbidos de la hinchada.

“Desaparecido. Otro partido en el que el argentino no hizo nada de nada”, disparó el portal Mundo Deportivo sobre la actuación del volante ofensivo. Por su parte, el diario Sport puntuó el encuentro de Mastantuono con un tres: “Desastroso. Decían que era el nuevo Lamine y no le llega al azulgrana ni a la suela del zapato. No aportó nada en ataque mientras estuvo en el terreno de juego”.

Embed El Santiago Bernabéu y los SILBIDOS A TODOS LOS JUGADORES por la derrota de otro día.



Así salió Mastantuono. pic.twitter.com/03HvUcWIln — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 1, 2026

Otro de los medios españoles que apuntó contra Mastantuono por su rendimiento fue AS: “Nueva oportunidad para el argentino y otra decepción, pues apenas inquietó en ataque. Es verdad que aporta mucho en defensa, pero no se le fichó para correr, sino para marcar diferencias y eso de momento no está sucediendo”.

Más allá del rendimiento bajo de Mastantuono en los últimos partidos, Real Madrid está inmerso en una crisis futbolística que va más allá del volante argentino incluyendo cambio de entrenador: Xabi Alonso fue echado y Álvaro Arbeloa asumió en su lugar.

¿De dónde viene el enojo de la hinchada con el equipo? Real Madrid no para de perder con Barcelona, quedó eliminado de la Copa del Rey en octavos de final con Albacete y deberá jugar el playoffs en la Champions League, después de perder feo por 4 a 2 con Benfica en Portugal.