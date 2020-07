Coronavirus: polémica por el regreso del público al fútbol en Brasil

La medida iba a regir partir del viernes 10 de julio en esta populosa ciudad brasileña, como llegó a ser anunciado.

En medio de la polémica, el alcalde carioca admitió que la decisión puede ser revisada después de las duras críticas que recibió por haber anunciado el regreso de los hinchas.

Precisamente, la apertura al público a los estadios no está permitida en ninguno de los países que reanudó los campeonatos suspendidos por la pandemia del coronavirus, tal como ocurre en muchas de las ligas europeas.

Mientras tanto en Brasilia

Mientras tanto, el gobernador de Brasilia, Ibanés Rocha, aliado del presidente Jair Bolsonaro, anunció que pretende reabrir en agosto todas las actividades de la capital de Brasil y que pasará a tratar al coronavirus como "una gripe más".

"Yo en agosto ya dejaría todo abierto, no sería con restricciones, ya las restricciones no sirven para nada, la gente no puede estar más en la casa, estamos en el límite del aislamiento", dijo Rocha, del Movimiento de la Democracia Brasileña.

El gobernador del Distrito Federal de Brasilia, que tiene 2,3 millones de habitantes, decretó este martes el estado de calamidad para acceder a presupuestos federales para hospitales y defensa civil.