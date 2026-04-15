Causa Maradona: Gianinna, un médico y un policía serán los primeros en declarar

"Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie", agregó Gianinna.

En la puerta de los Tribunales se congregó una decena de admiradores de Maradona para exigir justicia por su muerte. En la puerta de los Tribunales se congregó una decena de admiradores de Maradona para exigir justicia por su muerte.

Causa Maradona: un médico y un policía, otros dos testigos

Por otro lado está citada Lucas Farías el primer policía que ingresó a la habitación del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde falleció Maradona el 25 de noviembre de 2020.

El uniformado era el encargado del destacamento policial de Villa La Ñata y afirmó que concurrió a la vivienda de "Pelusa" luego de que le avisaran que el oriundo de Villa Fiorito sufrió una descompensación.

Farías había destacado en su declaración del año pasado que el cuerpo de Maradona parecía un "bulto prominente": "Ingreso al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado".

En este sentido, señaló que "preservó el lugar" ya que la víctima en cuestión era Maradona, una situación que "le causó sorpresa porque vio a Diego con todo lo que representa".

Juan Carlos Pinto es el médico que condujo la ambulancia de la empresa +Vida hasta Benavídez y elaboró el certificado de defunción. El profesional sostuvo que Diego estaba “hinchado” e “irreconocible”.

Esta previstó que la audiencia comience a las 10 y se extienda hasta las 17.00 Además de Luque y Cosachov, se encuentran imputados el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermeros de Medidom -la empresa tercerizada para atender a Maradona en Tigre-, Mariano Perroni; la jefa de la internación domiciliaria y médica, Nancy Edith Forlini; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.