El enojo de Gustavo Costas tras la derrota con Botafogo: "Regalamos los tres goles"

Tras la caída 3 a 2 con el Fogao en el Cilindro, el entrenador de Racing fue muy crítico sobre el rendimiento de su equipo: "Cometimos errores gravísimos".
Racing perdió 3 a 2 con Botafogo en un Cilindro de Avellaneda sin público por sanción de Conmebol y quedó tercero en el Grupo E de la Copa Sudamericana. Tras el encuentro, Gustavo Costas fue muy crítico sobre el rendimiento del equipo que va de golpazo a golpazo.
"En los goles no estábamos marcando. Son errores gravísimos. Regalamos los tres tantos y después les tenemos que llegar 200 veces para hacer un gol”, analizó Costas en conferencia de prensa. El entrenador solucionó el déficit goleador de su equipo, pero encontró la solución para un sinfín de falencias en defensa.
“No estamos muertos, esto tenemos que levantarlo como sea”, pidió el técnico en un claro mensaje a sus dirigidos. Aunque luego, con algo de bronca, comentó: “Cada defecto nuestro es un gol, nos pasó con River, nos pasó con Independiente. Eso hay que solucionarlo”.
Racing atraviesa una fuerte crisis anímica y el ídolo racinguista fue tajante en ese sentido: “Tenemos que hablar, pero la realidad es que con merecimientos no se gana, esto es fútbol. ¿Qué vamos a decir siempre lo mismo? ¿Que merecimos ganar otra vez?”.
“Es el ABC del fútbol, marcar cuando estás atacando, es estar atento, no es algo que haya que explicar. Eso también tendremos que hablarlo”, volvió a criticar el técnico de La Academia. Es un momento complicado para los dirigidos por Gustavo Costas, pero así y todo, cuando bajó la espuma, dijo: “Todavía no estamos muertos”.
En este momento, el equipo se encuentra tercero en su grupo de la Copa Sudamericana y noveno en la Zona B del Torneo Apertura, es decir, afuera de la zona de clasificación en ambas. Además, no ganó ningún clásico en todo el año. Esta caída ante el Fogao es la tercera de una seguidilla de derrotas dolorosas para la Acadé, entre las que se encuentran la derrota por 1-0 con Independiente y por 2 a 0 ante River.
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