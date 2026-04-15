El enojo de Gustavo Costas tras la derrota con Botafogo: "Regalamos los tres goles"

“Es el ABC del fútbol, marcar cuando estás atacando, es estar atento, no es algo que haya que explicar. Eso también tendremos que hablarlo”, volvió a criticar el técnico de La Academia. Es un momento complicado para los dirigidos por Gustavo Costas, pero así y todo, cuando bajó la espuma, dijo: “Todavía no estamos muertos”.

En este momento, el equipo se encuentra tercero en su grupo de la Copa Sudamericana y noveno en la Zona B del Torneo Apertura, es decir, afuera de la zona de clasificación en ambas. Además, no ganó ningún clásico en todo el año. Esta caída ante el Fogao es la tercera de una seguidilla de derrotas dolorosas para la Acadé, entre las que se encuentran la derrota por 1-0 con Independiente y por 2 a 0 ante River.