Diego Lugano: "Cristiano Ronaldo tendrá los penales que Messi tuvo en Qatar"

Por otro lado, también se refirió a las chances de los equipos sudamericanos. En ese apartado, consideró que Brasil es el seleccionado del continente con mayores posibilidades de realizar una campaña destacada en la próxima cita mundialista, en la que tendrá a Carlo Ancelotti como entrenador.

“Va a ir de menos a más. Sin dudas”, aseguró sobre la participación de Brasil. La Canarinha integra el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia siendo la principal favorita para terminar primero. El equipo brasilero lleva un plantel lleno de figuras que genera ilusión en sus ciudadanos.

No es la primera vez que el exfutbolista uruguayo pone en duda la transparencia del título de Argentina en Qatar. “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, expresó tiempo atrás.