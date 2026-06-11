Boca ya tiene fecha para el estreno del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena

La Copa Argentina tendrá un peso determinante para el semestre azul y oro, ya que representa uno de los caminos más directos para acceder a la Copa Libertadores 2027, además de la tabla anual, en la que se ubica tercero, en puestos de clasificación. Por ese motivo, el estreno del Vasco debutará con una exigencia elevada pese a tratarse de su primer encuentro al frente del plantel.