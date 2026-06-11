Boca ya tiene fecha para el estreno del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena

El Xeneize enfrentará a Sarmiento de Junín el 16 de julio, a tres días de la final del Mundial 2026, por los 16avos de final de Copa Argentina.
Boca ya conoce la fecha del primer partido oficial del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. El Xeneize enfrentará a Sarmiento de Junín el 16 de julio por los 16avos de final de la Copa Argentina, con la particularidad de que se disputará apenas tres días antes de la final del Mundial 2026.
La Copa Argentina tendrá un peso determinante para el semestre azul y oro, ya que representa uno de los caminos más directos para acceder a la Copa Libertadores 2027, además de la tabla anual, en la que se ubica tercero, en puestos de clasificación. Por ese motivo, el estreno del Vasco debutará con una exigencia elevada pese a tratarse de su primer encuentro al frente del plantel.
Las próximas semanas también serán clave para definir con qué plantel afrontará Boca el inicio de la competencia oficial. La salida de Ander Herrera ya quedó confirmada, mientras que la dirigencia continúa trabajando en la incorporación de refuerzos para cubrir puestos considerados prioritarios por el cuerpo técnico. Además, otros futbolistas como Lucas Janson, Nicolás Orsini, Agustín Martegani, Juan Ramírez y Carlos Palacios quedaron en la lista de prescindibles y dejarían el club en este mercado.
El partido del 16 de julio será apenas el comienzo de una seguidilla decisiva para Boca. Una semana después llegará el partido de ida de la serie de repechaje de la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile, programada para el 23, por lo que Arruabarrena tendrá poco tiempo de trabajo antes de afrontar compromisos que pueden marcar el rumbo de su segundo ciclo.
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