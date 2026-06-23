Croacia venció 1 a 0 a Panamá en Toronto y se metió en la pelea por la clasificación

Con sufrimiento en un partido parejo, el combinado europeo logró su primer triunfo en este Mundial para seguir ilusionado con avanzar a la próxima ronda.
Croacia venció 1 a 0 a Panamá en Toronto en un partido muy parejo y se metió en la pelea por la clasificación después del estreno mundialista con derrota contra Inglaterra. Con tres puntos, el equipo europeo quedó tercero de un muy parejo Grupo L en donde todo puede pasar en la última fecha, mientras que los panameños fueron eliminados.
Croacia, que está demostrando no ser ya el equipo que fue subcampeón del mundo en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022, no pudo ser más que Panamá. El partido fue de ida y vuelta durante varios pasajes con ocasiones de gol por ambos lados.
De hecho, antes de la pausa de hidratación, el combinado de Centroamérica estuvo a nada de abrir la cuenta, pero Dominik Livakovic se los impidió con una gran atajada. El corte benefició momentáneamente a los balcánicos, quienes sufrieron antes de la interrupción.
Además, antes del descanso, los europeos cometieron varios errores no forzados, quedaron mal parados y se complicaron más de la cuenta, pero generaron la primera peligrosa gracias a Baturina, quien remató de lejos y forzó a Mosquera a mandarla al córner en el tiempo agregado.
El entrenador Zlatko Dali observó que el equipo necesitaba un cambio de aire y mandó a la cancha a Ante Budimir, quien convirtió el gol de la victoria tras una centro de Stanicic. Y, sobre la recta final, otro que volvió al centro de la escena fue Livakovic, quien con dos nuevas grandes tapadas (a Murillo primero y a Harvey después) evitó el empate de Panamá. Gracias a su arquero, Croacia defendió el 1 a 0 y sigue con vida en el Mundial.
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