Croacia venció 1 a 0 a Panamá en Toronto y se metió en la pelea por la clasificación

El entrenador Zlatko Dali observó que el equipo necesitaba un cambio de aire y mandó a la cancha a Ante Budimir, quien convirtió el gol de la victoria tras una centro de Stanicic. Y, sobre la recta final, otro que volvió al centro de la escena fue Livakovic, quien con dos nuevas grandes tapadas (a Murillo primero y a Harvey después) evitó el empate de Panamá. Gracias a su arquero, Croacia defendió el 1 a 0 y sigue con vida en el Mundial.

El resumen del partido