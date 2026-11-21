El capitán del Xeneize celebró la consagración copera, agradeció al club y a su familia por acompañarlo en el camino y recordó los valores que le inculcaron desde chico.
Leandro Paredes expresó su felicidad tras la consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026, luego de la victoria ante Atlético Mineiro en Barranquilla. El volante, que regresó al Xeneize para volver a competir por títulos con el club en el que se formó, destacó la importancia de cumplir uno de sus grandes objetivos personales y agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera.
"Cumplí un sueño. Siempre soñé con poder ganar un título. Solo palabras de agradecimiento para el club. Gracias a mis hijos, mi familia y mis amigos", expresó el capitán en diálogo con la transmisión oficial. Paredes regresó al fútbol argentino con la intención de ser protagonista con Boca y encontró una nueva conquista con los colores azul y oro.
Además, el campeón del mundo se refirió a la mentalidad competitiva que lo acompañó desde sus primeros años en el fútbol y que lo llevó a conseguir títulos en distintos equipos y con la Selección Argentina. "Desde chiquito me han inculcado competir y ganar todo lo posible. Amo ganar y competir. Tengo la suerte de conseguir cosas importantes", sostuvo el mediocampista.
Con este nuevo trofeo, Paredes sumó su cuarto título historial en Boca, donde ya había conquistado el Torneo Apertura 2011 y la Copa Argentina 2011/12 en su primer ciclo. A esos logros se agregaron la Liga 2026 por la Anual y esta Copa Sudamericana para ponerle fin a la mala racha internacional de la institución.
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