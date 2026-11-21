El capitán del Xeneize celebró la consagración copera, agradeció al club y a su familia por acompañarlo en el camino y recordó los valores que le inculcaron desde chico.

Leandro Paredes expresó su felicidad tras la consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026, luego de la victoria ante Atlético Mineiro en Barranquilla. El volante, que regresó al Xeneize para volver a competir por títulos con el club en el que se formó, destacó la importancia de cumplir uno de sus grandes objetivos personales y agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera.